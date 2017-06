Cameroun, Last minute: Le corps de Mgr Benoit Bala a été retrouvé vers Monatelé :: CAMEROON 48 heures après sa mystérieuse disparition, Le corps identifié de Mgr Jean –Marie Benoit Bala a été retrouvé. Selon le maire de l’arrondissement de Bafia que nous avons eu au téléphone « Effectivement, on vient de retrouver le corps de Mgr BALA dans une localité proche de Monatele au niveau de la traversée » Au moment ou nous mettons sous presse, un dispositif composée du prefet de Mbam et inoubou, des autorités militaires et religieuse est sur le pont dEbebda pour accueillir la dépouille. Pour le maire de Bafia, le corps sans vie de l’évêque a été repêché des eaux grâce à l’action concertée des militaires, marins, pompiers, chefs traditionnels et pécheurs qui se sont déployés.

#BenoitBala On se souvient qu’il y a plus de 48 heures, le corps de Mgr Benoit Bala évêque du diocèse de Bafia a été porté disparu après la découverte de sa voiture sur le pont d’Ebepda, une localité située sur l’axe Yaoundé-Bafoussam à 60km de la ville de Bafia. Sur une note trouvée dans sa voiture, on pouvait lire « Je suis dans l’eau » Ce qui a provoqué l’ire au sein de la population des milieux religieux et des autorités. La découverte du corps de l’évêque, est un épisode d’un feuilleton s’annonce riche en rebondissements.

Nous y reviendrons.