Cameroun, Disparition de l’évêque Jean Marie Balla: Samuel Kleda prescrit la prudence dans le traitement de l’information :: CAMEROON L’Archevêque de Douala s’est adressé aux hommes de media sur la conduite à tenir face a la situation actuelle ce jeudi matin à Douala

#MonseigneurJeanMari Après avoir rendu public dans la soirée du mercredi 31 mai 2017 un communiqué dans lequel, il annonçait officiellement la disparition de Monseigneur Jean Mari Balla l’évêque de Bafia, Samuel Kleda l’archevêque de douala et par ailleurs président en exercice de la conférence épiscopale nationale du Cameroun a rencontré les journalistes de la capitale économique dans la matinée du jeudi au lendemain de la disparition de l’évêque pour faire un état des lieux de la situation.

Durant cet échange que l’homme de dieu a accordé aux media il a été clair sur le fait que l’évêque de Bafia pour l’instant (9heures le 1er juin 2017) n’est ‘’que’’ porté disparu étant donné qu’on ne dispose d’aucun élément pouvant démontrer une autre hypothèse. « Les informations qui me sont parvenues font état de ce qu’il a quitté sa résidence la veille aux alentour de 23 heures et après on a plus eu de nouvelle de lui jusqu'à ce qu’on retrouve son véhicule le lendemain sur le pont d’Ebebda » affirme l’archevêque de Douala. il insiste sur le fait que des

recherches sont en cours et ce n’est que lorsqu’on aura retrouvé soit monseigneur Jean Mari Balla soit son corps qu’on pourra donner une conclusion à cette affaire .il a donc conseiller aux hommes et femmes de media présent au cours de ce point presse de ne pas vite aller en besogne a la recherche du scoop en cas d’évolution de la situation l’église se fera le devoir d’informer la presse soit par voie de communiqué soit par un autre point de presse.

Pour revenir Sur la personnalité de celui qui fait l’objet des recherches actuellement, Monseigneur Kleda a affirmé que c’est un homme très talentueux mais surtout très calme de tempérament et mentalement stable, il est même actuellement le président du conseil pour les affaires économiques au sein de la conférence épiscopale nationale ceci peut démontrer a suffisance la place que l’homme occupe dans le milieu de l’église au Cameroun.

Il est donc recommandé aux chrétiens et tout les camerounais de rester en prière afin que monseigneur jean mari balla l’évêque de Bafia soit retrouvé saint et sauf.