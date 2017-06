Belgique: Invitation au Forum Drépanocytose - Samedi 17 juin à Etterbeek. :: BELGIUM La drépanocytose, maladie génétique, concerne des milliers de personnes en Belgique. Des dizaines de professionnels de la santé et d’associations font de leur mieux pour venir en aides aux malades et à leurs familles. La prise en charge de ces derniers demeure cependant marginale. Il est temps de mobiliser toutes les énergies pour ce qui doit devenir une véritable priorité de santé publique.

#DunCompagnonnageEfficient Raffia Synergies et la Commune d’Etterbeek vous convient au Forum drépanocytose, le samedi 17 juin 2017, de 14h00 à 20h0. Cette rencontre réunira des professionnels de la santé, des associations ainsi que des malades et leurs familles, pour jeter les bases d’un compagnonnage efficient et durable.

Cette rencontre se situe dans le cadre de la Journée internationale de lutte contre la drépanocytose, fixée au 19 juin de chaque année. Venez nombreux participer à ce challenge, que ce soit comme individu, association ou entreprise. Vous pouvez réserver un stand pour présenter votre organisation.

Entrée libre & gratuite – Pas de vente de nourriture.

Lieu : JARDIN de FONTENAY à ETTERBEEK (Bus 34 & 36 ; Tram 81 – Arrêt : La Chasse)

Contact : 0476/87 35 42 – okombia@hotmail.com