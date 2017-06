   Centrafrique : plus de 2 millions de personnes ont besoin d'aide :: CENTRAL AFRICAN

Canada (Montreal) Canada (Montreal) Epervier

Des milliards de dollars sont enfouis dans le sous-sol de la République Centre-Africaine en Or , diamants, pétrole et autres

Des charognards laissent mourir des innocents en prétendant que 300 millions de dollars ne sont disponibles pour régler des problèmes créés par la France qui entre-temps continue de piller les richesses du pays en empêchant que personne d'autre que les membres de la nébuleuse criminelle impérialiste ne reçoive de la présidence du pays un permis d'exploitation de ces richesses.



Quiconque reçoit un tel permis sans l'avis de la France subit une attaque de " miliciens" puissamment armés, en réalité des forces spéciales françaises, et est contraint de quitter le pays.

Le président qui signe un tel document sans avoir pris des précautions militaires est ensuite chassé du pouvoir...par la même France



Voilà la réalité des crimes contre l'humanité et autres crimes de guerre perpétrés par les gouvernements français en RCA.