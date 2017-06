Cameroun: Gérard Kuissu Mephou, Candidat à la mairie de Bayangam en 2018: "Je reviens sur terre." :: CAMEROON Je voudrais répondre à des jeunes de ma commune qui s'offusquent de ce que j'aurais dit dans une réunion que si je suis Maire j'interdirais aux jeunes de moins de 25 ans en particulier aux élèves de faire de la moto.

#LesJeunes Je commence par dire oui je l'ai dit.

Mais le fond de ma pensée c'est que les jeunes peuvent avoir mieux.

Le chômage a deux origines.

Les jeunes ne sont pas formés

Et deuxièmement ils ne savent pas monter créer, innover, monter un projet.

Et donc naturellement je n'interdirais pas pour interdire.

Nous aurons des programmes de formations à divers métiers.

Notamment l'agriculture et l' élevage.

La formation pour monter des projets ,

Créer son business.

Et une initiation aux nouvelles technologies sera gratuite et permanente.

Cela permettra aux jeunes de s'ouvrir et d'être capables de vendre et de proposer leur production hors de la commune.

Voilà mes chers amis.

Il vaut mieux cultiver le piment et être capable de transformer une partie en poudre, jus etc pour commercialiser.C'est mieux que la moto.Enfin je crois.

Un autre volet que nous développerons ce seront les matériaux de construction locaux

Nous inciterons les jeunes à produire :

Des briques de terre

Des graviers

des pierres

Et autres.

L'incitation consistera à former à la fabrication et la commune ë chargeant de promouvoir et de leur trouver des débouchés.

Voilà chers amis un pan de ce que nous vous proposons.

L'avenir ne peut se construire avec une moto.

Vaut mieux avoir une vache que d'avoir une moto.

Onong !!!!