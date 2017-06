Cameroun,VERBATIM: LE DIABLE EST DANS LE BENITIER. :: CAMEROON Quand on a fait un tour sur le Mont Mbankolo à Yaoundé, et qu'on a appercu au loin l'imposant et luxuriant Monastère - propriété- semblerait-il de l'Abbé Bodo, on commence à se faire une idée de la nature devenue incestueuse de la relation qu'entretient l'Eglise avec le pouvoir en place; ou du moins, la relation liant certains hommes d'Eglise avec ce meme pouvoir!

#MgrBalla La réalisation aurait été financée par des fonds, qui n'ont rien à voir avec ceux de l'Eglise Catholique, mais leur origine interroge tout esprit reste un brin lucide.

Ce qui aujourd'hui se passe autour de Mgr Balla, tout comme la semaine dernière ,de l'Abbe Ndjama, tous les deux du Diocèse de Bafia, présente toutes les apparences d'un soubresaut convulsif, dans cette relation contre nature, ou l'Eglise a cessé d'être le rempart moral et ethique dans une société malade, et en perte de valeurs: Toutes les tares, tous les maux et déviances de notre temps s'y retrouvent, hélas!

En attendant d'éventuels éclaircissements de l'énigme liée à Mgr Balla, force est de rappeller le déja long chapelet d'evenements macabres, dont la même Eglise a déja été le théatre dans un passé pas si lointain: Mgr Plumey, les Religieuses de Djoum, l'Abbe Mbassi, le Père Engelbert Mveng, l'Enseignant/Coopérant Francais à l'UCAC, etc...

En l'absence de corps, la prudence élémentaire invite à ne s'en tenir qu'à des hypotheses. Mais quoi qu'il en soit, la disparition d'un Eveque ne saurait être un fait anodin, surtout lorsque celle-ci est entourée de circonstances, qui rappellent les pratiques courantes au sein d'une des mafia les plus crapuleuses d'Italie: la très mysterieuse Ndrangheta Calabraise.

Puisse notre pays sortir très vite de cette période de brouillard et de tnebres, pour retrouver une sérénité digne d'une République du 21eme siècle. Seul, le retour aux fondamentaux de la légalité Republicaine, dans un cadre democratique CONSENSUEL et apaisé, pourrait permettre à notre pays, de tirer enfin profit de ses innombrables atouts et richesses, pour le plus grand bien des Camerounaises et des Camerounais!!