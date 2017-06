Cameroun, Exclusif : L’évêque de Bafia aurait envoyé une lettre au Nonce apostolique pour le Cameroun et la Guinée-Equatoriale 02 jours avant sa disparitio Des sources extérieures au Cameroun prétendent que Mgr Jean-Marie Benoit Bala, a le 29 mai 2017, écrit à Mgr Piero Pioppo. Le contenu de cette missive, prétend-on, pourrait définitivement lever tout mystère sur le suicide ou l’assassinat du prélat.

#Jean-MarieBenoitBala Depuis la mi-journée d’hier, l’actualité camerounaise est dominée par la disparition et / ou l’assassinat ou le suicide de Mgr Jean-Marie Benoit Bala, évêque du diocèse de Bafia, département du Mbam et Inoubou, région du Centre. Selon le préfet du Mbam et Inoubou, le prélat, a quitté sa résidence le 30 mai dernier, à 23 heures, avant que son véhicule de marque Prado, ne soit retrouvé au milieu du pont d’Ebebda, sur le fleuve Sanaga, avec toutes ses pièces personnelles, une serviette, ainsi qu’une lettre portant l’en-tête du diocèse de Bafia et où il est laconiquement écrit : « Je suis dans l’eau ».

Seulement, depuis la matinée, l’information selon laquelle Mgr Jean-Marie Benoit Bala aurait envoyé une lettre à Piero Pioppo, Nonce apostolique pour le Cameroun et la Guinée-Equatoriale, vient sans doute bouleverser toutes les hypothèses jusqu’ici émises par rapport à la disparition de l’évêque. Selon nos informateurs, tout le secret de la disparition de Jean-Marie Benoit Bala se trouve dans la lettre qu’il aurait adressée au Nonce apostolique, deux jours avant la disparition mystérieuse de l’évêque de Bafia.

Pour le moment, apprend-on, les recherches se poursuivent dans le fleuve Sanaga, ainsi qu’aux alentours, pour, essayer de retrouver le corps de l’évêque. Autre crainte, un expert des religions contacté par votre journal, redoute le sceau du silence qui est celui du clergé catholique, même lorsqu’il s’agit d’abominables crimes commis par ses membres comme l’homosexualité, la pédophilie, ou encore ses étranges relations plus qu’amicales avec des cercles mystiques tels que la Rose-Croix, la franc-maçonnerie, le vaudou, la Fraternité blanche universelle.