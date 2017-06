Cameroun, Récompense: Rev.Dr. Dieunedort Kamdem Nounga primé :: CAMEROON Pour des prêches inspirés de la vie sociale, son investissement dans le capital humain et sur le plan national le General de Dieu vient d’être récompensé par le Collectif des Journalistes d’investigation (CJI).

#DieunedortKamdem D’après son Président Sylvain TAH, le choix du Révérend Dr. Dieunedort Kamdem n?est pas le fruit du hasard. Depuis des années, la cathédrale de la foi crée par lui et toutes les extensions qu’elle a réussi à implanter sur l’ensemble du territoire prouvent à suffisance le rôle important joué par son promoteur. La distinction ainsi donnée par l collectif s’est basée sur une enquête bien fouillée où la découverte d’un homme à l’influence démesurée qui harangue à l’aide des prêches qui font la part belle à l’éducation des masses, la création d’entreprises et la promotion de l’éthique chrétienne. A part cela, Dr Kamdem est écrivain et ses ouvrages au nombre de 30 inspirent bon nombre de personnes. Si l’on ajoute 42 églises déjà ouvertes, 4 chaines de radio et une chaine de télévision, l’étendue de l’expansion du Révérend n’est pas prête d’être stoppée.

Selon quelques membres du Collectif, journalistes en fonction dans plusieurs organes de presse du Cameroun, c’est le Premier homme de Dieu à être récompensé par le Collectif. Après plusieurs personnalités du Cameroun dont des Ministres, Directeurs Généraux de société privées ou publiques, Députés, le Reverend Dieunedort Kamdem entre dans le cercle restreint des choix sociaux et acteurs important dans la gouvernance de la cité.

A ce jour, les investigations jusqu’ici faites démontrent que Dieunedort Kamdem est le pasteur résidant au Cameroun le plus sollicité à l’étranger. Récemment en séjour à Montréal au Canada où une foule importante s’est abreuvée de ses magnifiques prêches, Dieunedort Kamdem détient une autorisation d’ouverture d’église signée de la main du maire de Washington aux USA pour la même ville ; prouvant à suffisance que son message est apprécié d’autres personnalités du monde. D’après nos sources, le Révérend Kamdem se prépare dans les prochains jours à se rendre à Haïti où une invitation lui a été servit afin d’y aller répandre la « bonne nouvelle ». Voulant à l’avenir être nommé Conseiller à la Présidence de la République du Cameroun, Rev. Dr. Dieunedort Kamdem continue son chemin ; un chemin guidé par le bon sens inspiré des Saintes Ecritures.