Cameroun,Tournée du gouverneur du Centre: des décisions fortes au Tourisme et Loisirs :: CAMEROON Dans le cadre de sa tournée de prise de contact avec les services déconcentrés de son territoire de compétence, Naseri Paul Béa, a visité la Délégation Régionale du Mintoul et a fixé le cap.

#DélégationRégionale La délégation régionale du Tourisme et des Loisirs du Centre bientôt dans ses nouveaux locaux avec en bonus, un terrain titré pour la construction de son édifice qui fera la fierté de la capitale politique. Cette annonce a été faite dans le cadre de la tournée de prise de contact avec les services déconcentrés de son territoire de compétence, par le gouverneur de la région du Centre, Naseri Paul Béa qu’accompagnait le préfet du Mfoundi, Jean Claude Tsila. Le gouverneur et sa suite se sont rendus à la délégation régionale du Tourisme et des Loisirs du Centre située dans un immeuble sis à l’avenue Kennedy. Au cours d’un entretien de trente minutes avec Manuel Papin Youmegné, délégué régional, le gouverneur a fait comprendre ce qu’il entend par «la vitrine touristique de la région».

C’est ainsi qu’il a instruit le préfet du Mfoundi de s’atteler pour que dans les tout prochains jours, la délégation ait ses nouveaux locaux, ainsi qu’un site approprié pour la construction d’un édifice digne de ce nom. Selon le gouverneur, il est inadmissible que la vitrine de la région se retrouve à l’avenue Kennedy où règnent toute une cacophonie et une insécurité notoire. Vivement donc que cette annonce ne soit pas un effet d’annonce, mais que la délégation régionale du Tourisme et des Loisirs du Centre se retrouve dans de nouveaux habits neufs dignes de ce nom.