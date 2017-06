Cameroun: La crise de vieillissement du barrage de Lagdo :: CAMEROON 35 ans après sa mise en service et faute d’entretien, cet ouvrage n’est plus en mesure de couvrir les besoins en énergie du Grand-Nord. Les coupures d’énergie électrique dans le septentrion sont montées d’un cran.

#BasileAtanganaKouna Alors que les populations des régions de l’Adamaoua, du Nord et de l’Extrême Nord se plaignent des délestages répétitifs, il leur est annoncé que la situation va encore s’aggraver.

Le 10 avril dernier, le directeur régional Nord, Extrême-Nord et Adamaoua d’Eneo Cameroun, Bassoro Hayatou, rend public un communiqué dans lequel il indique : «Chaque localité/quartier aura une fréquence d’interruption d’énergie électrique de deux à trois jours à compter du mois d’avril 2017 et ceci dans les tranches horaires allant de 6 heures à 22 heures». Les habitants doivent s’accommoder à cette nouvelle donne parfois accrue par la survenance de pannes des équipements de Eneo. En plus, de nombreuses villes frontalières comme Mozogo, Maga, Gobo, Darak (Extrême Nord) ne jouissent pas des joies de l’énergie électrique durant des mois.

