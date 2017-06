Cameroun: Camrail, Eneo, Cde… Le gouvernement garde-t-il véritablement la main sur le contrôle de l’exécution de ces contrats approuvés par le chef de l’ La concession de service public est un transfert de gestion d’un service public qui permet à l’Etat de bénéficier des compétences et du capital du secteur privé. Dans les années 90, le Cameroun, lancé dans un processus de dérégulation de l’économie inspiré par les institutions de Breton Woods désignera une quarantaine d’entreprises comme devant faire l’objet de privatisations.

#TransportFerroviaire Environ 24 seront effectivement cédées. Ce qui ne sera pas le cas de la Société camerounaise des dépôts pétroliers (Scdp), Cameroon Télécommunication (Camtel) et Cameroon Airlines (Camair) initialement

retenues.

Les techniques de privatisation utilisées pour la vingtaine d’entreprises effectivement cédées ont surfé entre cessions d’actions, cessions d’actifs, leasings et location, contrats de gestion, contrats d’affermage et contrats de concession.

Les trois dernières techniques occupent seulement 5% de l’ensemble des opérations de privatisation au Cameroun. Une étude consultée par Le Jour explique pourquoi ces options ont été quelque peu marginales : « Les raisons essentielles qui expliquent le recours limité à ce type de procédures [ndlr contrats de gestion, contrats d’affermage et contrats de concession] semblent être pour l’Etat le manque de maîtrise de la définition des clauses contractuelles et les difficultés de contrôles de l’application des contrats et, pour l’investisseur privé, la réversibilité de la privatisation (non-renouvellement du contrat par l’Etat).» Et précisément, les concessions de service public dans le transport ferroviaire, la distribution de l’eau (contrat d’affermage), la distribution de l’électricité, la téléphonie mobile… connaissent diverses fortunes au Cameroun.

Celle du transport ferroviaire achevait paisiblement sa 17ème année lorsque que le tragique accident ferroviaire du 21 octobre dernier à Eséka a ouvert une période d’incertitudes.

Le chef de l’Etat commande en effet un audit de cette convention de concession signée en 1999 et les deux avenants intervenus en 2005 et 2008. Il demande l’ouverture de discussions entre partenaires au sein de Camrail (Groupe Bolloré 77,4%, Etat 13,5%, Total Cameroun 3,5% et groupe Thanry 3,8%) « Pour une plus bile… connaissent diverses fortunes au Cameroun.

Et pourtant, à ce propos, l’Etat ne fait pas toujours montre d’une grande sérénité.

Or ces contrats ont tous été approuvés par le chef de l’Etat, ceci après avis techniques de ses services spécialisés.

