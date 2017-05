Cameroun, Réseaux sociaux : un post de Bernard Njonga crée le buzz :: CAMEROON « Non et non! Nous ne voulons pas du supermarché carrefour au Cameroun. C’est une véritable catastrophe pour la Nation ». Peut-on lire dès l’entame de son post.

#BernardNjonga En plein dans la phase de sensibilisation de ses « 40 mesures pour développer le Cameroun par l’agriculture en 5 ans » seulement, Bernard Njonga est bouleversé par cette annonce.

Dans sa page Facebook, Twitter ou Istagram, l’activiste-défenseur des producteurs agropastoraux, devenu homme politique de première heure, a encore fait parler lui. Des réactions des internautes flambent la toile. D’accord ou non, des opinions après sa publication vont dans tous les sens.

« L’on annonce et applaudit l’arrivée du supermarché Carrefour au Cameroun. Le tapis rouge lui est déroulé. Non sans lui donner des avantages inimaginables et gratuits : un terrain de 3.5 ha au cœur de la capitale après déguerpissement des populations ; des exonérations de taxes non seulement sur le matériel de construction de l’édifice mais sur tous les produits importés ; du rapatriement libre et illimité de fonds ; et des dizaines d’autres facilités incroyables entre autres », dixit le leader du CRAC.

Dans la même veine, les faits d’armes de Bernard Njonga, notamment dans la lute contre les poulets congelés ont porté des fruits. Aujourd’hui, tous les camerounais semblent éprouver plus de plaisir à consommer les poulets et les denrées dérivées produits sur place.

Un Donald Trump ?

Parlant des réseaux sociaux, Bernard Njonga sait s’en servir. Exactement comme le faisait le président élu des Etats Unis lors des présidentielles américaines. La technique du président nationale du CRAC (Croire Au Cameroun) semble différente, bien plus empreinte de la démarche holistique. Est-il entendu et compris ? Son combat est-il légitime ? Ces questions couvent dans l’esprit des camerounais, qui se demandent jusqu’où peut aller l’émérite ingénieur agronome ?

Pour avoir conduit une étude minutieuse et comparative menée par l’ACDIC dans des supermarchés de Douala et Yaoundé en rapport avec les produits locaux ; pour avoir personnellement effectué le déplacement sur Abidjan aux fins de visiter le supermarché Carrefour qui y fonctionne depuis 2015, Bernard Njonga croit dur comme une roche que son pays fonce tout droit dans le mur.

Des extraits

« Quand ces supermarchés parlent des emplois qu’ils créent, c’est de la poudre aux yeux. Sur 500 emplois crées, ils détruisent 10 000 autres dans la production, dans la transformation et dans la distribution des produits locaux ;

Quand ces supermarchés disent devoir former les producteurs à produire dans leurs standards, ce dont leurs magasins auraient besoin, c’est un leurre. Peuvent-ils se substituer aux Ministères de l’Agriculture, de l’Elevage ?

Ces supermarchés qui à 98% distribuent les produits importés, visent la classe moyenne riche, qui détient un grand pouvoir d’achat ;

Ces supermarchés, avec des produits importés dont on a du mal à connaitre la provenance, la fabrication et la qualité, constituent non seulement un vrai danger alimentaire pour les consommateurs mais aussi, modifient petit à petit les habitudes alimentaires et de consommation ;

Ces supermarchés s’imposent et obstruent toute possibilité de penser l’évolution des marchés locaux et la distribution des produits de consommation camerounaise ;

En Europe, la grande distribution a montré ses limites. Les consommateurs lui tournent le dos à la faveur des relations plus directes avec les producteurs, alors que nous entrons avec trompette dans la grande distribution. Incroyable ! »

Le président du CRAC, candidat à l’élection présidentielle de 2018, pense enfin qu’avec ces supermarchés, « nous vivons et subissons une nouvelle colonisation qui cette fois passe par nos bouches ». Pense qu’accepter ces supermarchés, « nous sommes perdants sur tous les plans »