   Cameroun, Intégration régionale: 32,9 milliards disponibles pour la 2ème phase du Projet de Développement du Corridor International Yaoundé Brazzaville. :: CAMEROON

Cameroun, Intégration régionale: 32,9 milliards disponibles pour la 2ème phase du Projet de Développement du Corridor International Yaoundé –Brazzaville. Le Ministre de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du Territoire, Louis Paul Motaze, a procédé ce mardi 30 mai 2017 dans son Cabinet, à la signature d’Echanges de Notes avec l’Ambassadeur du Japon au Cameroun, S.E Kunio Okamura, et à la signature de la Convention de prêt relative au financement complémentaire du Projet de Développement du Corridor International Yaoundé-Brazzaville, section Mintom-Lélé, avec la Représentante Résidente au Cameroun de l’Agence Japonaise de Coopération (JICA) Mme Masuda Junko. Cette convention de prêt d’un montant d’environ 32,9 milliards de Fcfa, vient en complément des financements conjoints de la Banque Africaine de Développement (BAD) et de la Banque de Développement des Etats de l’Afrique Centrale (BDEAC).

#S.EKunioOkamura Ce projet de portée régionale conjointement mis en œuvre par la République du Cameroun et la République du Congo, vise l’amélioration de la chaîne logistique de transport sur l’axe Brazzaville-Yaoundé, l’accroissement des échanges commerciaux, ainsi que l’amélioration des conditions de vie des populations de la zone d’influence.

Le Projet de Développement du Corridor International Yaoundé-Brazzaville ambitionne par ailleurs de contribuer à l’efficacité du sous-secteur des transports routiers pour soutenir le développement économique et social, ainsi que l’intégration régionale en zone CEMAC. Il participe ainsi à la mise en œuvre du Plan Directeur Consensuel des Transports en Afrique Central (PDCT-AC), dont l’une des priorités est d’assurer, à brève échéance, des liaisons fiables et pérennes entre les capitales des différents Etats de la Sous-région.

Selon l’Ambassadeur du Japon au Cameroun, S.E Kunio Okamura, la réalisation de cet important projet intégrateur aura un réel impact socio-économique et sécuritaire, d’autant plus qu’il est amené à être prolongé à brève échéance à travers la construction d’un pont sur le fleuve Congo devant relier les capitales des deux Congo, Brazzaville et Kinshasa.

Au plan économique, l’exécution complète de ce projet va multiplier les échanges et amplifier l’activité économique entre les deux pays. Les retombées qui en sont attendues sont entre autres :

- La réduction des coûts de transports, synonyme d’une amélioration des conditions d’accès aux zones de production,

- L’amélioration des conditions de circulation des personnes et des biens entre les deux pays ;

- La valorisation des prix d’achat aux producteurs sur le terrain, induite par la diminution des coûts de transport et le développement de la concurrence entre les acheteurs de produits.

Au plan social, en plus du confort lié au meilleur état des routes et des ouvrages, les populations connaîtront une sécurité sanitaire et une amélioration de l’accès à l’éducation pour elles-mêmes et pour leurs enfants. De même, le désenclavement des zones desservies par le Projet contribuera au ralentissement de l’exode rural.

En rappel, cette signature de convention intervient au moment où la réception de la première phase de ce projet venait d’être effectuée, les autres cofinancements ayant été mobilisés le 15 avril 2015 pour la BAD et le 22 décembre pour la BDEAC.

La présente signature constitue donc le déclencheur de la réalisation effective de l’infrastructure sur le terrain.