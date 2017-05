Cameroun: DESORMAIS, RECHARGEZ VOTRE CREDIT INTERNETET ACHETEZ VOS PRODUITS VODAFONE DANS LE RESEAU DES AGENCES EXPRESS UNION. :: CAMEROON Vodafone Cameroon respecte ses engagements et continue de se rapprocher de ses clients en leur donnant désormais la possibilité d’acheter ses produits et services dans l’agence Express Union la plus proche.

#VodafoneCameroon Au total, 720 agences dans lesquelles les clients pourront désormais effectuer leurs achats dans les villes de Douala et de Yaoundé et qui viennent compléter le dispositif déjà mis en place par Vodafone :

- Son réseau propre :boutiques et kiosques présents dans les plus grands magasins des 2 capitales du pays

- Son réseau indirect : distributeurs et call box partenaires

- Son service d’achat de crédit en ligne « Online payment » pour tous les détenteurs de cartes VISA et MASTERCARDS en se connectant sur l’espace client My Vodafone à partir de leurs mobiles ou ordinateurs

- Son réseau partenaire constitue des kiosques PMUC.

Richard ACHU, Directeur des Ventes <<En associant son réseau à celui d’Express Union pour la commercialisation de ses produits et services de haute qualité et performance, Vodafone Cameroon offre plus de célérité, de proximité et une meilleure accessibilité à ses clients.>>