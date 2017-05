Cameroun: Sans salaire depuis 17 ans Me Claude Wassam Koungoue :: CAMEROON Cet huissier de justice en attente de charge va à la retraite dans six ans. Me Claude Wassam Koungoue Fotsing est le secrétaire général du Collectif des huissiers de justice en attente de charges (Hujadec).

#MeClaudeWassam Depuis presque trois mois, le quinquagénaire a perdu le sommeil. Il passe le temps à sillonner l’Assemblée nationale, les services du Premier ministre, le ministère de la Justice, les services des gouverneurs, les préfectures et sous-préfectures de la ville de Yaoundé pour déposer des courriers adressés au président de la République.

Il s’agit en fait de mémorandum rédigé par 189 huissiers de justice, tous membres du Collectif d’huissier de justice en attente de charge. Ils attirent l’attention du président de la République sur leur situation qu’ils. Me Claude Wassam Koungoue Fotsing, huissier de justice, âgé de 54 ans, se dit très inquiet quant à sa carrière professionnelle.

Cette inquiétude se justifie par le fait que ce chef de famille qui a prêté serment depuis 17 ans, aura 60 ans dans six ans. Et c’est à 60 ans que les huissiers de justice vont à la retraite.

Depuis la fin de son stage, Me Claude Wassam Koungoue Fotsing n’a jamais travaillé comme titulaire d’une charge. Et pour qu’un huissier de justice puisse être nommé à une charge dans un tribunal, il faut un décret du président de la République. C’est cet acte du chef de l’Etat que le secrétaire du Collectif des huissiers de justice attend depuis 17 ans. En attendant le décret du président de la République, l’huissier de justice travaille pour le compte de ses confrères, titulaires de charge. Il ne peut signer par exemple aucun procès- verbal de constat. Parfois, se plaint-il, tout l’argent qu’il a collecté auprès d’un client est reversé chez le titulaire de charge. « Il arrive des rares fois où après avoir effectué un constat, le titulaire de charge me demande de garder le reste d’argent sur moi et de me débrouiller avec ».

188 autres huissiers de justice vivants dans les 10 régions du Cameroun se trouvent dans la même situation que Me Claude Wassam Koungoue Fotsing.

Las d’attendre le décret du président de la République, le secrétaire général du Collectif fait savoir que nombreux parmi ses collègues se sont reconvertis dans d’autres activités. « Beaucoup sont morts parce qu’ils n’avaient pas d’argent pour se soigner », regrette Me Claude Wassam Koungoue.

Cela fait plus de 10 ans que le Collectif des huissiers de justice en attente de charge a vu le jour.

Ces huit dernières années, ce collectif a organisé plusieurs marches pacifiques dans la ville de Yaoundé. Il était question d’attirer l’attention du chef de l’Etat sur le fait que ces professionnels du monde juridique sont en train d’approcher l’âge de la retraite sans jamais exercer.

