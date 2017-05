FRANCE :: TIRAILLEURS AFRICAINS: REMIENCOURT LEUR REND,ENCORE,HOMMAGE EN 2017 Dans une France en proie avec le bégaiement historique raciale et surtout de rejet, où Marine Le PEN,la candidate du Front National a, comme son papa 15ans avant elle, grillé la politesse en se hissant au second tour des Présidentielles 2017, confirmant ainsi la cristallisation du mal être Français qui viendrait de l'immigration surtout africaine, il existe, fort heureusement, des village qui ne chante pas sa chanson; parmi ceux-ci Remiencourt.

#BégaiementHistoriqueRaciale La particularité de ce village, de moins de deux cent âmes, est son refus de l'oubli.

Cette année encore,le Caporal Jean-Baptiste NtchorÃ?©rÃ?©, natif de Libreville au Gabon, a eu droit à son moment de reconnaissance, rehaussé par la présence, pour la première fois, d'un membre de sa famille en la personne d'Alfred-François Tchoréré, venu de la région parisienne; une présence qui a ravie la centaine de remiencourtoises et remiencourtois venus,comme tous les ans,assister à cette commémoration qui,77ans après sa disparition, a un peu ressuscité notre grand caporal.

Dans son élocution, le journaliste Jacky Moiffo,auteur du documentaire intitulé "Charles Ntchoréré,un Africain face aux Nazis",qui avait rétabli le Gabon dans son droit et surtout permis à ce village de savoir que Jean-Baptiste fut gabonais et non pas tchadien, comme longtemps pensé ici, s'en est félicité et passé le flambeau au cousin Alfred-François,qui devra désormais assumer le lien de sang.