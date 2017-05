Grenoble, France : Le Cameroun célébré Du 18 au 20 mai dernier, le département de l’Isère en France a vibré au rythme du Vert-rouge-jaune. C’était à la faveur de la Semaine Culturelle Camerounaise de l’Isère. Une initiative de l’Association Camerounaise de l’Isère (ACI). Objectif : promouvoir la culture camerounaise en France, présenter ce que ce pays de l’Afrique centrale a de meilleurs et mener des réflexions autour des questions d’actualité le concernant. Pendant trois jours, de nombreuses activités ont ainsi été organisées.

#CohésionSociale La première journée a été consacrée à la conférence-débat sur le thème : « Intégration nationale et cohésion sociale ». Animée par le Dr Herrick Mouafo Djontu (Université Grenoble Alpes) et modéré par Dr Robert Ngueutsa (Université Lyon 2), ce moment de réflexion qui s’est déroulée à l’amphi 6 de l’Université Grenoble Alpes, a drainé du monde. Étudiants et travailleurs sont massivement venus prendre part aux échanges. De 17h à 20h, Dr Herrick Mouafo Djontu est revenu sur les éléments qui mettent en péril l’intégration nationale et la cohésion sociale notamment au Cameroun. Il s’agit entre autres du repli identitaire, de la politisation des questions ethniques, etc.

Évitant des solutions clés en main, l’intervenant du jour a néanmoins esquissé quelques propositions. Selon lui, pour construire l’intégration nationale, il faut avoir la mémoire ; car c’est elle qui permet d’écrire ensemble un roman national. Mais cela suppose de sortir des lectures communautaires et des logiques de construction de la nation par les élites. Dans la cohésion sociale, il a relevé que celle-ci est fortement rattachée à la notion de confiance. Au final, construire le vivre-ensemble nécessite la contribution individuelle de chaque citoyen, a-t-il relevé. La conférence a donné lieu à de nombreux échanges. Preuve de l’intérêt que les camerounais de Grenoble portent au couple conceptuel intégration nationale-cohésion sociale.

La deuxième journée a eu pour temps fort le tournoi de football, qui s’est déroulé au stade de l’Ufraps et a vu le sacre de l’équipe malienne.

La dernière journée était dédiée à la soirée dansante. Au cours de celle-ci, des parchemins d’excellence ont été remis aux personnes qui se sont illustrées par leur engagement sur le plan universitaire, professionnel et associatif. La soirée a connu l’apothéose avec la prestation des artistes invités à l’instar d’Armando Bill. La prochaine démonstration de force de l’ACI est prévue pour le samedi 10 juin à l’occasion de la 3e édition de la fête des Tuiles dans la ville de Grenoble.