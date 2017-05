Cameroun, BRITISH AMERICAN TOBACCO : UN ENGAGEMENT POUR LE DEVELOPPEMENT :: CAMEROON Alors que l’Organisation Mondiale de la Santé célèbre la Journée mondiale sans tabac sous le thème : « Le tabac – une menace pour le développement », British American Tobacco (BAT) réitère son ferme engagement en faveur du développement socio-économique grâce à ses importants investissements dans le but de soutenir les moyens de subsistance à travers différentes initiatives en faveur du développement durable dans le secteur agricole.

#DéveloppementDurable Pour le Groupe British American Tobacco, le développement durable est un élément clé dans tous les aspects de notre entreprise. En effet, notre programme de développement durable a été développé grâce à une étude de matérialité qui a permis d’identifier les trois domaines ayant la plus grande importance pour une entreprise telle que la nôtre à savoir, la réduction des risques, l’agriculture durable et les moyens de subsistance, un comportement responsable et éthique à travers le respect des plus hauts standards de conduite et de transparence.

Freddy Messanvi, Directeur des Affaires Juridiques et Externes de British American Tobacco West Africa précise que BAT, avec le soutien des agriculteurs, a fait de considérables progrès dans ce secteur grâce à un vaste modèle d’intégration ascendante de classe internationale qui encourage également les programmes de cultures vivrières alternatives.

Mr Messanvi rajoute que, " conformément à notre engagement envers le développement durable, nous croyons à l’importance d’un cadre règlementaire équilibré, applicable et fondé sur des preuves probantes. Notre objectif est d’assurer la mise en œuvre efficace de mesures pratiques de lutte antitabac, à condition que ces mesures combattent de manière adéquate le tabagisme, ne reproduisant pas ou ne contredisant pas les lois existantes, et ne limitant pas les droits et objectifs de tout un chacun. Une règlementation doit être très claire en ce qui concerne ses objectifs en termes de réduction de l’impact sur la santé et ne doit pas laisser le marché ouvert aux activités commerciales illicites qui finissent par devenir une menace pour le développement. »

A cet effet, BAT s’engage, à travers un partage d’informations et d’étapes pratiques, à aider les législateurs à aborder les principales questions liées à leurs produits et leur industrie. L’industrie du tabac a un rôle constructif et d’expertise à jouer dans l’élaboration d’une réglementation efficace dans le but de réaliser des progrès concrets.

C’est dans cette optique que BAT prône activement le dialogue avec le sa utorités gouvernementales

en ce qui concerne la réglementation de ses produits et de son industrie, tout en revendiquant le droit – et l’obligation – d’exprimer son point de vue sur la réglementation qui affecte ses produits. « En tant qu’organisation responsable, nous continuerons à agir en conformité avec les lois et règlements en vigueur dans les pays où nous opérons et soutiendrons la mise en œuvre effective de dispositions législatives sur le tabac avec une contribution positive à l’établissement d’une nouvelle référence mondiale dans la lutte antitabac.»