Cameroun :: Intégration sous-régionale : 120 km de route pour viabiliser les échanges commerciaux entre Yaoundé et Brazzaville :: CAMEROON Une convention de prêt concessionnel de a été signée cette après-midi entre le ministère de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du territoire (Minepat), et l’Agence de coopération japonaise (Jica), laquelle déboursera 32, 9 milliards FCFA sur les 104, 793 nécessaires au projet.

#MilliardsFcfa Les échanges commerciaux devraient monter en puissance entre le Congo et le Cameroun. Pour ce faire, le projet de développement du Corridor international Yaoundé – Brazzaville Phase II (Section Mintom - Lelé), vient de connaitre un vrai coup de fouet, avec les différents accords de prêts consentis ce 30 mai 2017, par différents partenaires au développement du Cameroun.

Aussi, les 104, 793 milliards FCFA indispensables au projet, se répartissent-ils ainsi qu’il suit : BAD : 40, 750 milliards FCFA, BDEAC : 20 milliards FCFA, et République du Cameroun, 13, 939 milliards FCFA. Pour ce qui est de la durée des travaux dont l’entreprise adjudicataire reste n’est pas encore connue, celle-ci, avons-nous appris de la fiche de projet, est de 49 mois.

Pour ce qui est de la topographie de l’itinéraire dususmentionné, il s’agit précise-t-on, de l’aménagement/ bitumage des sections Mintom – Lelé (67 km) et Lelé – Ntam (frontière Congo – 23 km), ainsi que de la bretelle Ntam – Mbalam (30km). Ce qui, fait alors un total linéaire de 120 km. Le tronçon Djoum – Mintom, long de 83 km, ayant constitué la phase I du projet.

« A travers ce prêt concessionnel, le Japon entend contribuer au développement socio-économique du Cameroun. Un corridor bien fait assure la fluidité des marchandises et soutient la croissance économique, et renforcera aussi la coopération commerciale sous-régionale », a en la circonstance, déclaré Monsieur Okamura l’ambassadeur du Japon au Cameroun. Pour Louis Paul Motaze le Minepat qui représentait l’Etat du Cameroun, il s’agit d’une route très importante dont la décision de construction a été arrêtée entre Paul Biya et Sassou Nguesso. « L’un des problèmes économiques de la Cemac (Communauté économique et monétaire d’Afrique centrale, Ndlr), c’est l’intégration, et une route peut aider à résoudre ce problème », a-t-il renchéri pour se féliciter de l’opération.

Vivement qu’avec ce Corridor international dont les bénéficiaires sont les populations de la région du Sud, du département du Haut-Nyong (région de l’Est) et de la frontière du Nord-Ouest du Congo, un certain coup d’accélérateur soit donné à l’intégration sous-régionale dont les mauvaises langues disent grippée par la xénophobie supposée ou réelle du Gabon et de la Guinée Equatoriale.