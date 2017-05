style="width:750px;height:auto;"L’ambassadeur itinérant à travers Cœur d’Afrique vient de remettre des dons d’équipements et de médicaments au Handicap Home et à la Fondation Chantal Biya, avec le soutien de l’ambassadeur d’Israël.

Soutenir les personnes défavorisées, les personnes handicapés, les personnes malades, etc. Voilà des préoccupations de son excellence Albert Roger Milla à travers sa fondation Cœur d'Afrique. Le footballeur africain du siècle dernier capitalise son aura pour apporter l'espoir aux personnes vulnérables comme les handicapés et les malades drépanocytaires. C'est dans ce cadre, que la Fondation Cœur d'Afrique a mis en place il y a plus de deux ans, le Handicap Home au quartier Manguiers à Yaoundé, un espace multi-polyvalent de 120 m2 dans six conteneurs qui regroupe un restaurant, un secrétariat, une vannerie, un atelier de couture, etc. Ce cadre de travail décent occupé par 30 femmes handicapées, vient de bénéficier d'un important don de matériels en machines à coudre, en kits de coiffure, en ordinateurs, congélateur, appareils de cuisine, etc.

En effet, l’installation de ces femmes handicapées rentre dans un programme de mutualisation comprenant les aspects autonomisation, santé, éducation, formation, sécurité sociale, possibilité d’épargne. Ces équipements vont donc apporter une valeur ajoutée aux bénéficiaires. La Fondation Roger Milla va également apporter à ces femmes du travail en leur confiant la réalisation des tenues de classes de plusieurs établissements dans le cadre d’un marché obtenu. Ces dons devraient apporter selon Roger Milla, plus de dignité et d’efficacité dans le travail de ces femmes, et au-delà les aider à mieux soutenir leurs familles.

Le second déploiement de la fondation Cœur d’Afrique s’est fait à la fondation Chantal Biya : un don de médicaments, de consommables médicaux et biens divers de plusieurs millions au bénéfice des jeunes malades drépanocytaires. Ces jeunes malades de drépanocytose ont apprécié ce geste. Ils vivent avec un handicap physique et psychologique et ont aussi besoin d’être aimés, d’être pris en charge.

Roger Milla est redevable de ce geste de charité à l’Ambassade d’Israël au Cameroun, qui à travers son ambassadeur Ran Gidor, a cofinancé l’achat de tous ces dons. L’ambassadeur itinérant a qualifié cet acte comme un temps fort de la solidarité et de la diplomatie entre sa fondation et l’ambassade d’Israël.

Le geste de l’ambassadeur Ran Gidor est en plus très significatif parce qu’il connait la réalité du vivre ensemble avec un handicap ou partager le quotidien d’une personne handicapée. Etant père d’un enfant souffrant d’handicap, il n’a pas caché son émotion. L’ambassadeur Ran Gidor dans un échange convivial a souhaité que l’ambassadeur Roger Milla lui enseigne sa fameuse danse mondialement connue puisqu’il ne pourra jamais jouer comme lui.