Cameroun – Déjà 02 ans de promotion des valeurs républicaines pour le magazine Hommage à la République :: CAMEROON Les valeurs républicaines n’ont jamais été aussi souvent convoquées dans les débats de société. Dans le contexte camerounais en effet, bien que l’existence des principes et valeurs de la République soit incontestable et connue d?une grande majorité de citoyens, il n’en demeure pas moins qu’Hommage à la République ait voulu redonner du sens aux maux que nous rencontrons quotidiennement dans l’espace publique. Parler de ce qui nous concerne tous, l’intérêt général, la construction d’une société juste, l’attachement et la participation effective des citoyens au fonctionnement des institutions aura été durant ces deux précédentes années notre objectif.

#LesValeursRépublicaines Fort de ces considérations, nous entendons à travers ce projet qui a débuté il y a voici deux ans, poursuivre sur une dynamique visant à créer un cadre d’échange républicain pour former et informer sur les valeurs de la République. Ainsi, ce support qui en est à sa cinquième édition, abordera dans ses prochains numéros les grandes thématiques du monde, tout en relevant par des analyses leurs pertinences.

Après 02 années de ce minutieux travail, l’équipe du magazine et son Directeur de Publication, Adrien Bonny EBOUMBOU, ont pris la décision de marquer un temps d’arrêt afin d’analyser le chemin parcouru, de fixer de nouvelles perspectives mais surtout de remercier ceux qui les ont lus et accompagnés.

Ledit arrêt sera matérialisé sous la forme d’une soirée d’anniversaire privée organisée ce 01er Juin 2017 à l’Hôtel Hilton de Yaoundé. Autorités administratives& traditionnelles, secteur privé, jeunesse et lectorat seront réunis pour un moment de communion autour du concept. En plus du Cocktail dinatoire prévu à cette occasion, des prestations artistiques comme celles des humoristes Kaiser et Markus sont annoncées. Selon Serge Bruno MIKOLI, 1er conseiller à la rédaction de ce magazine, le clou de la soirée reste cependant la révélation du nouveau numéro d’Hommage à la République.

En attendant, les anciennes parutions peuvent être trouvées en kiosque au prix de 4.000 F, ou encore en ligne en se rendant sur www.hommagealarepublique.com.