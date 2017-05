CAMEROUN :: Les Lions Indomptables et les dépenses de luxe :: CAMEROON Voici une fois de plus les Lions Indomptables du Cameroun sous les feux de l'actualité. Le 10 juin 2017 au stade Ahmadou Ahidjo, les Lions seront opposés aux Lions de l'Atlas du Maroc, pour le compte des éliminatoires de la Can 2019, dont le Cameroun abritera la phase finale. Ces éliminatoires, c'est le cas de le préciser, s'inscrivent dans la logique des matchs de rodage pour les Lions, le Cameroun en tant que pays hôte, étant qualifié d'office.

#NationaleFanion Selon le programme annoncé par la Fecafoot, les premiers Lions sont attendus à Yaoundé, le dimanche 28 mai courant, pour une mise au vert qui, en réalité, aura lieu du 2 au 8 juin prochain à Malabo, en Guinée-Équatoriale. Avant la Can 2017 au Gabon, Hugo Broos avait choisi la ville de Malabo, comme point d'ancrage, pour peaufiner les derniers réglages. Ce choix avait porté bonheur, car à l'issue de la compétition, les Lions décrochèrent, de haute lutte, leur 5e sacre continental.

De ce fait, la capitale équato-guinéenne serait-elle devenue, comme par enchantement, un haut lieu sacré pour le regroupement les Lions? Psychologiquement peut-être. Mais à la vérité, les raisons essentielles seraient ailleurs. L'austérité budgétaire à laquelle le pays est astreint, devrait autant que possible, exclure toutes dépenses de luxe. A notre humble avis, le regroupement des Lions à Malabo s'inscrit dans le registre des dépenses de luxe, qui grève inutilement le budget de l'Etat.

Fondamentalement, rien ne justifierait le fait que les Lions jouent un match officiel à Yaoundé et aillent plutôt faire leur regroupement à Malabo. A priori, tout se passe comme si le Cameroun manque de cadre idéal pour une bonne mise au vert. À ce sujet, le centre d'excellence de la Caf de Mbankomo aurait-il déjà fermé ses portes? Que non. Pourtant, C'est un cadre aux allures monastiques, propice à un travail de concentration optimale.

Et plusieurs fois d'ailleurs, la banlieue de Mbankomo, a servi de cadre de travail à la sélection nationale fanion. En termes de coûts, quel serait le gap entre Malabo et Mbankomo? La comparaison est quasi-impossible. L'expédition de Malabo est nettement onéreuse. Nous vous faisons grâce des chiffres. Mais rien que les frais liés à la logistique et ceux inhérents aux frais de mission de la délégation, constituent déjà une charge substantielle. Après « Bruxellesgate », c'est peut-être « Malabogate » qui risquerait de défrayer la chronique.

Mais pourquoi cette obstination à toujours mettre en péril les caisses du trésor public? Quelle est cette propension exacerbée à vouloir toujours tirer les marrons du feu? Les gestionnaires des fonds savent bien ce qu'ils font. Le choix de Malabo est loin d'être innocent. Sans doute, les responsables administratifs brandiront le fallacieux argument selon lequel, « les brebis galeuses » d'antan ont été extraites de la bergerie. Et que, désormais, tout irait pour le mieux dans le meilleur des mondes. Cette présomption d'innocence vaut-elle son pesant d'or?

Pas vraiment. Les vieilles habitudes ont, généralement, la peau dure. Au demeurant, les nouveaux gestionnaires, récemment nommés au sein de l'équipe nationale fanion sont entrés en fonction. Reste seulement à souhaiter que les mêmes causes ne produisent pas les mêmes effets. Leur premier test grandeur nature sera à Malabo, mais aussi en Espagne, où les Lions joueront contre la Colombie le 13 juin prochain pour le compte de la journée Fifa. On espère que leur entrée en matière ne tournera pas en eau de boudin.