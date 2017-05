   RD Congo : l'UE confirme les sanctions contre 9 personnalités dont Lambert Mende :: CONGO DEMOCRATIC

#RépubliqueDémocratique Un communiqué publié ce lundi par le Conseil européen énumère la liste des neuf personnalités congolaises. On y retrouve l’actuel ministre de l’Intérieur et de la sécurité, Ramazani Shadari. Son prédécesseur Evariste Boshab n’a pas été épargné. Lambert Mende, ministre des Communications et porte-parole du gouvernement a lui aussi été épinglé de même que Kalev Mutond, chef de l’Agence nationale du renseignement.

Si les AFRICAINS se réveillaient enfin!!!! L'UE sanctionne ceux qui ne courbent pas ou plus l'échine! Surtout Lambert Mende, cet homme que france24 a commis l'erreur d'interviewer! Et quand on lu donne des Cours de liberté d'expression, il a osé demander á la journaliste s'il y avait la liberté d'expression en France, au regard des persécutions dont est victimes Dieudonné! La pauvre journaliste était devenue verte! Elle a osé lui demander: qu'est-ce que vous en savez! En quelque sorte, vous qui venez de votre brousse!

UE, je trouve que vous faîtes du 2 poids 2 mesures. Frappez moi le Roi fainéant du Cameroun et ses hommes de main. Les droits de l'homme sont mis à mal au Cameroun et les événements ne peuvent pas démentir cette réalité. J'aimerais écouter Issa Tchiroma pousser son hymne à la haine contre l'Occident et à la souveraineté du Cameroun après avoir été frappé.

@Organisation, et pourtant je vous soutiens! J'aimerais voir l'UE sanctionner et interdire de voyage dans l'UE á BIYA et á tout son Gouvernement; alors, vous verrez enfin le VRAI POIDS DU VRAI CAMEROUN!!!!



L'UE ne peut pas, car elle sait que le CAMEROUN a eu le temps de former des millions de ses fils et filles á l'école, et chaque acte de l'UE est observée Avec Attention!



Le seul qui Aide encore l'UE au CAMEROUN c'est BIYA et son Gouvernement! Ils sont donc obligé de traiter BIYA Avec trop de calme, car si BIYA bascule du cöté du PEUPLE, parce que poussé par l'UE, c'est toute la CEMAC et donc aussi la CEDEAO qui vont se mettre en mouvement!



L'UE le sait; BIYA aussi le sait!!! BIYA est pour l'UE un mal nécessaire!