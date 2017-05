CAMEROUN :: L’Académie du dilatoire :: CAMEROON Voici donc un président qui a à coeur le devenir de la jeunesse sportive de son pays. 35 ans après son accession au pouvoir, il lui a enfin « offert » deux stades sous la pression d’un événement sportif, la Can féminine 2016, dont il a goulûment récolté les dividendes politiques. Portés par la providence, la sélection nationale masculine de football lui a permis d’étreindre une 5e couronne continentale avant qu’il ne réalise que ce succès ne reposait que sur du vent.

#ConseilDadministration Avec la récente déconfiture de la quasi-totalité des sélections nationales de jeunes du Cameroun lors des compétitions internationales, Paul Biya a repris l’initiative pour montrer que son gouvernement est à la manoeuvre pour aider à la formation de jeunes footballeurs camerounais. Et qu’a donc fait le président ? Il a remis au goût du jour sa fameuse Académie nationale de football (Anafoot) annoncée en grandes pompes dans un discours à la jeunesse le 10 février 2010.

Finalement créée en septembre 2014, l’Anafoot est chargée de l’initiation et l’encadrement des jeunes à la pratique du football de haut niveau, la formation initiale et continue des formateurs à l’enseignement théorique et à la pratique du football, le développement de l’expertise nationale dans les métiers liés au football, la recherche documentaire et la recherche fondamentale appliquée aux métiers du football. Joli programme donc. Reste à le traduire en fait. Et c’est là que la magie opère.

Une fois encore, le président a montré qu’il était capable d’enfourcher trois haies à la fois pour satisfaire les besoins de ses jeunes compatriotes. Où sera construite cette fameuse Académie ? Sur quelle superficie ? Combien de stades ? Quels effectifs ? Y aura-t-il des démembrements régionaux ou départementaux ? Aucune réponse ne peut être donnée à ces questions à ce jour. De ces étapes préalables et fondamentales, le président n’en a cure. Il est passé à l’essentiel.

D’abord La nomination des membres du conseil d’administration en avril 2016 et depuis le 24 mai dernier, la nomination des directeur général et directeur général adjoint ainsi que celle du président du Conseil d’administration de la structure. Suffisant pour dire sa détermination à résoudre le problème de la formation à la base dans le football local.

Mais où iront donc travailler les nouveaux « élus » dès ce lundi ? Existe-til la moindre trace physique de cette Académie que les zélateurs du Renouveau présentent déjà comme un nouveau trophée de guerre ? On a toute les chances de voir le nouveau Dg Enow Ngachu continuer à s’époumoner sur un stade poussiéreux de Sangmelima pour sauver son équipe Colombe des eaux troubles du championnat d’élite. Tout comme le nouveau Pca Issa Hayatou peut encore s’astreindre à un temps de repos (forcé ?) avant d’envisager d’entrer en fonction dans une Académie qui n’est encore qu’un beau mirage.

Nommés pour un mandat de 03 ans, les membres du conseil d’administration de l’Anafoot ont déjà consommé une année sans engranger le moindre per diem. Ils doivent se dire que c’est bien la dèche de côté-là. L’évidence s’impose à tous. C’est une fois encore le fétichisme du décret qui est convoqué pour résoudre un problème pourtant crucial pour l’essor de notre football. Une fois encore, on nomme pour contenter des tiers, pour diluer les problèmes, pour distraire l’opinion, pour éviter de s’attaquer aux chantiers du terrain qui eux ne supportent pas le dilatoire. Une académie c’est avant tout des infrastructures.

C’est une offre que l’on publie, un marché que l’on passe, des engins qui s’ébranlent, de l’herbe fraiche qui pousse, des gamins qui courent. C’est un projet qui tranche avec les décisions populistes empruntes de visées électoralistes. Une vraie académie c’est une certaine idée de la gouvernance qui dissone d’avec les pulsions hérétiques de l’obsession pouvoiriste.

7 ans après l’annonce de la création de l’Anafoot, aucun piquet n’a encore été planté. On pourrait en attendre dix de plus sans que cela n’émeuve personne. C’est le Renouveau du foot …en marche.