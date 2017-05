Cameroun : Fête des mères : Le cœur d’agneau de Françoise Etoa pour les veuves et orphelins des soldats morts contre Boko Haram :: CAMEROON La présidente et fondatrice de l’Ong « Cercle des Enfants », a le 28 mai 2017 à Yaoundé, offert un diner géant, ainsi que des appuis multiformes à 30 veuves et 100 orphelins.

#FrançoiseEtoa Que de cris de joie et d’allégresse dimanche dernier à l’hôtel Hilton de Yaoundé, parmi les veuves et orphelins de vaillants et patriotes soldats camerounais tombés sur le champ d’honneur en protégeant le pays des exactions meurtrières des fous de la secte terroriste et satanique Boko Haram ! Et comme tout bonheur et toute joie a une source, il y a eu, une dame au cœur de soie pour, essaimer joie et bonheur parmi 30 veuves et 100 orphelins venus des quatre points cardinaux du Cameroun. Sans distinction d’ethnie ou de religion, Françoise Etoa pour ne pas la nommer, dans le cadre de la 2ème édition des activités de son Ong dont le thème cette année était « Un sourire pour les orphelins de guerre », a mis à contribution son aura pour mobiliser les cœurs doux, à compatir au sort des veuves et orphelins des soldats tombés en combattant Boko Haram.

« Il y a des choses que l’on ne peut dire ne serait-ce que par pudeur devant le spectacle de la détresse et du désespoir né de la perte du mari, du fils ou du frère. En ce sens, les Femmes de nos soldats sontqui nourrit un lien essentiel entre notre monde de confort et de sécurité et celui de la guerre et de ses risques mortels », dira dans son allocution de circonstance, Françoise Etoa, devant un partenaire de diplomates et de parlementaires. Et de plonger l’assistance dans une profonde émotion : « A vous chers orphelins de guerre, soyez fiers de vos parents, ils ont versé leur sang

pour revendiquer le droit de vivre dans la justice et la dignité. Toutes les nations du monde leur seront toujours reconnaissantes, et leurs noms resteront à jamais gravés dans le panthéon des soldats morts pour la paix et la liberté ».

Pour le député Rdpc, Me Mbiam, l’initiative de Françoise Etoa, membre de la Défense de la langue française et présidente du Cercle des enfants, est aussi un appel à d’autres personnes physiques ou morales de bonne volonté, à venir en soutien aux veuves et orphelins des soldats morts dans la guerre contre Boko Haram. Aussi, tous les veuves et orphelins, ont-ils reçu des appuis multiformes, dont de l’argent en espèces, ainsi que des chèques.