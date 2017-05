Cameroun :: Diplomatie parlementaire : Des députés européens au siège du Repar mercredi dernier à Yaoundé :: CAMEROON Franck Engel du Luxembourg et des élus du groupe des Verts, a rencontré les parlementaires camerounais du Réseau pour la gestion durable des écosystèmes forestiers d’Afrique centrale (Repar). L’objectif, était de s’enquérir de la gestion de ce domaine.

#GestionDurable Le 24 mai 2017, au terme de leur visite de trois jours qui les a conduits dans l’arrière-pays, des parlementaires européens, ont échangé leurs expériences et pratiques relatives à la biodiversité, avec leurs homologues du Cameroun. « En visitant pendant deux jours ces coins reculés, nous avons constaté que les Camerounais sont conscients de la protection de la biodiversité et de la gestion durable des écosystèmes », a affirmé Frank Engel qui conduisait la délégation européenne, pour dire toute sa satisfaction.

Coordonnateur du Repar - Cameroun, l’honorable Jean Jacques Zam pour ce qui le concerne, tout en reconnaissant l’appui du gouvernement camerounais pour la gestion durable des écosystèmes forestiers et de la biodiversité, a cependant regretté la pléthore ainsi que le chevauchement des structures en charge de la question. « Le manque de coordination de toutes ces administrations où chacune est compétente pour délivrer une licence d’exploitation même pour des aires protégées, pose problème. Et pour cela, le projet d’un document cadre pour la gestion durable des écosystèmes forestiers, est une chose salutaire à laquelle il faut ajouter des mécanismes de lutte contre la corruption », dira-t-il, avant d’ajouter que « l’ignorance de l’environnement peut obérer les efforts de développement d’un pays.

Pour le sénateur Jean Marie Mama, coordonnateur thématique « Gestion foncière » au Repar – Cameroun, le foncier, parce que c’est lui qui porte tout, mérite une place de choix dans la gestion durable des écosystèmes forestiers et la biodiversité. Raison pour laquelle selon lui, des efforts sont faits par l’Etat pour que le projet de réforme foncière initiée, aboutisse rapidement, afin que prennent fin, les multiples conflits fonciers devant les cours de Justice.

Sollicité par leurs hôtes européens sur la vente du bois des forêts, l’honorable Théodore Dato, vice-président de l’Assemblée nationale (AN), modérateur des échanges, et représentant du Très Honorable Cavaye Yegue Djibril le président de l’AN, passe la parole au sénateur Joseph Roland Matta de la Boumba et Ngoko (région de l’Est). Pour le parlementaire, le Cameroun ne peut s’empêcher de vendre le bois des forêts. « Nous tirons 15% de nos recettes fiscales. C’est pour cela que nous demandons au gouvernement de prendre des mesures pour cela », arguera-t-il, en indexant subtilement la corruption pratiquée par les Chinois dans le secteur des forêts et de la faune.

Inquiet, Joseph Rola Matta demande aux parlementaires européens, les 100 milliards FCFA promis à la Cop 21 à Paris, en vue de soutenir les efforts en matière de gestion durable des écosystèmes forestiers d’Afrique, à l’instar des pays comme le Cameroun. « Nous demandons aussi à nos partenaires européens où, est cet argent ? Nous nous acheminons déjà vers la Cop 23, et toujours rien », dénoncera-t-il.

Au final, les échanges dont le contexte était la célébration de la Journée internationale de la biodiversité, se sont achevés avec la satisfaction de la délégation européenne, ainsi que celle de leurs homologues camerounais qui ont apprécié l’intérêt accordé aux problèmes de développement durable de leur pays.