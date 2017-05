ALLEMAGNE :: Mode et lecture: Le public de Ludwigshafen a accueilli avec standing ovation la marque Nzingu et «La Porte de Minuit» :: GERMANY C´est devant un public aux backgrounds variés, du showbiz au personnel médical, que la marque NZINGU-FASHION a fait son entrée triomphante en Allemagne. C´est en fait un bébé dont la conception et la naissance date de 2012, alors produit de l´initiative et du génie de deux jeunes talents camerounais (Richard Gatchoko Youaleu et Oscar Ngaleu), ambitieux et soucieux d´offrir à l´univers de la mode une marque de qualité puisée dans la richesse culturelle de l´Afrique.

#RichardGatchokoYoualeu Par ce samedi 27 Mai, le public a reçu dans la ville de Ludwigshafen nantie d´une forte communauté africaine, la marque qui fait d´ores et déjà parler d´elle. Une journée culturelle africaine qui a atteint son paroxysme sur fond de musique, de littérature et de mode.

La cérémonie a été ouverte par un mot de bienvenue de Richard Gatchoko Youaleu qui a mis en exergue la contribution de la culture et de la littérature au développement. S´en est suivie une brillante note de lecture de l´écrivain et mathématicien André EKAMA pour qui « La Porte de Minuit » est un chef-d´eouvre du fantastique, à l´écriture intense et poignante. Habillée par NZINGU-FASHION, l´écrivaine camerounaise Florence TSAGUÉ qui communie pour la deuxième fois avec les compatriotes de Ludwigshafen autour d´un cocktail littéraire, a présenté et dédicacé son deuxième ouvrage « La Porte de Minuit » devant de centaines d´hommes et femmes dont l´engouement de découvrir ce recueil de nouvelles de 105 pages était notoire. «La Porte de Minuit», un livre qui sans doute a réussi à susciter chez les Camerounais le goût de la lecture, de par ses récits poignants puisés dans leur quotidien et leur imagination d´enfance. NZINGU-FASHION, une marque prometteuse qui compte marquer de son empreinte Afropolitain le monde de la mode.