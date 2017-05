CAMEROUN :: Lions indomptables : Hugo Broos explique ses choix :: CAMEROON Le sélectionneur national est revenu hier devant la presse sur la liste des 23 sélectionnés et le programme de préparation de l’équipe.

#SélectionneurNational Le déroulement du stage

Huit. C’est le nombre de joueurs présents hier à Yaoundé pour le début du stage des Lions indomptables. Huit donc sur les 23 sélectionnés par Hugo Broos pour la première journée des éliminatoires de la coupe d’Afrique des nations 2019 et la Coupe des confédérations en Russie. Pour les absents, certains ont encore des obligations en club puisque la période FIFA ne commence que le 5 juin prochain. D’autres ont besoin de souffler quelques jours au sortir de championnats éprouvants.

Dans tous les cas, Hugo Broos a reconnu ne pas disposer de son effectif et ça ne devrait pas changer avant la semaine prochaine. Le technicien belge a alors convoqué dix Lions A’ pour permettre aux huit joueurs présents de s’entraîner dans des conditions normales durant la semaine. Mais le sélectionneur a été clair : aucun des Lions A’ ne doit s’attendre à intégrer la liste.

Le programme de l’équipe

Les Lions indomptables s’entraînent au stade militaire de Yaoundé avant de disputer un premier match amical contre Union de Douala, club de Ligue 1, jeudi prochain. Le lendemain, l’équipe séjournera jusqu’au 8 juin à Malabo où le sélectionneur national recherche « la sérénité et la tranquillité qu’il est impossible d’avoir à Yaoundé avec les médias, les amis, les familles…». A noter que le gros de l’effectif est attendu avant la fin de ce regroupement en Guinée équatoriale.

De retour à Yaoundé, le Cameroun affronte le Maroc le 10 juin pour le compte de la première journée des éliminatoires de la CAN 2019. « Notre ambition est d’être premier du groupe. On va donc prendre ce match au sérieux et ce sera une bonne préparation pour la suite ». Au soir du 10 juin, l’équipe se rendra en Espagne pour le match amical contre la Colombie le 13 juin, avant de prendre la direction de la Coupe des confédérations. Justement, en Russie, il s’agira pour le sélectionneur national « de voir où nous en sommes sur le plan international. Restons modestes, car on a des adversaires difficiles. Le niveau est plus élevé qu’à la CAN et notre objectif sera de passer le premier tour. Après, on verra »

Hugo Broos veut être clair sur sa liste : il a décidé tout seul. Et dans ce sens, la forme du moment a été le principal critère pour arrêter ses 23. En ce qui concerne les recalés, les justificatifs sont trouvés : Jules Goda n’a plus joué en club depuis la CAN, tout comme Franck Boya. Djettei est trop juste physiquement. Edgar Salli lui n’a pas pu être libéré par son club… Absent de la liste des 30, Clinton Njie a pourtant suscité l’intérêt et le sélectionneur national n’y est pas allé par quatre chemins : « Il faut que Clinton Njie travaille. Il a des qualités mais ça ne suffit pas. Je veux lui envoyer un signal».

Le poste de gardien N°1

Entre André Onana qui vient de disputer la finale de l’Europa League avec l’Ajax et Fabrice Ondoa qui ne joue toujours pas au Fc Séville, le cœur d’Hugo Broos balance-t-il ? Que non. La question ne se pose même pas pour le Belge. Fabrice Ondoa reste le gardien numéro 1 des Lions indomptables, devant Onana, qui hérite donc officiellement du statut de numéro 2. « C’est d’ailleurs une bonne chose pour le Cameroun de savoir que si Ondoa a un souci, on a un gardien de la trempe d’Onana pour le remplacer », dixit le technicien. Fin du débat donc .

Liste des locaux convoqués

Gardien de but : Mbem Leopold (Yong sport), Anye Derrick (Union)

Défenseur Central : Junior Ndedi (New Star), Jacques Tagnouo Mbe (Canon)

Latéral gauche : Arrey Dustin (Dragon)

Latéral droit : Ambassa Fabrice (New Star)

Milieu : Ballang Francis ( Bamboutous), Patrick Mokolou ( Colombe)

Attaquant : Bitang Clarence ( Union), Fosso Fabrice ( Eding)