   Cameroun,Crise anglophone.Le Sdf enquête sur les bavures policières :: CAMEROON

France (Poisy) France (Poisy) excamerounais

On peut être pour ou contre le SDF, mais je pense que c'est une très bonne initiative. Le sang des mes ex-frères camerounais a déjà beaucoup coulé. Au moins, j'espère que cette fois-ci Gabson en bon compatriotes ne va pas critiquer une commission d'enquête mise en place par des camerounais





We can be for or against SDF but I think it's a very good initiative. The blood of my ex-Cameroonian brothers has already flowed a lot. At least, I hope this time Gabson as good compatriots will not criticize a commission of inquiry set up by Cameroonians