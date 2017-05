Cameroun: La double certification ISO 9001-2015 et ISO de Unimix Cameroun :: CAMEROON UNIMIX est une entreprise de droit Camerounais spécialisée dans la production et la commercialisation des ingrédients de boulangerie de qualité supérieure. Créée en 2011 et implantée à Douala, UNIMIX est une filiale du groupe CCDI. UNIMIX produit et commercialise des ingrédients de boulangerie comme des améliorants de panification, des correcteurs de meunerie, des farines spéciales, des complexes minéraux et vitaminés.

#UNIMIXSA Nos améliorants de panification facilitent le travail du boulanger et optimisent les caractéristiques fonctionnelles des pâtes tout en renforçant leur tolérance lors de la fabrication. Ils facilitent également la production permettant au boulanger de confectionner des produits finis réguliers et d’excellente qualité. Notre gamme est très appréciée des boulangers grâce à SUPERMIX qui permet à l’essai de produire des pains de grande qualité se démarquant ainsi de la concurrence et à ALPHAMIX qui représente Le rapport qualité prix du marché.UNIMIX propose aussi une gamme variée de mix pour pains spéciaux, dont le multi céréales, le mix pain complet et le mix pain de campagne.

UNIMIX dispose par ailleurs d’un laboratoire de recherche équipé, d’un centre de formation et de recyclage professionnel animé par des professionnels compétents, expérimentés et dévoués . Ce laboratoire accueille régulièrement des professionnels ou des amateurs de boulangerie pour renforcer leurs capacités.

Enfin, UNIMIX dispose à Douala d’une unité de production moderne qui lui permet de desservir le marché domestique et sous régional avec célérité et efficacité . L’évolution récente du logo témoigne de cette ambition tournée vers le marché Africain en forte croissance.

UNIMIX SA a obtenu au 1er trimestre de cette année, la double certification ISO 9001-2015 et ISO 22000-2005. Cette distinction reconnait sa politique générale en ses trois axes clés :

a. La recherche assidue d’une prospérité économique à travers la mobilisation des moyens humains, matériels et financiers b. Le respect de la responsabilité sociale de la compagnie par une action citoyenne, respectueuse des règles et des normes c. La recherche assidue de la satisfaction client dans la fourniture d’ingrédients de boulangerie, pâtisserie et meunerie

Ce qu’il importe de noter pour le souligner, c’est que la politique qualité intègre non seulement la sécurité du personnel, la sécurité des denrées alimentaires, mais aussi le management de la qualité.

Par ailleurs, le vendredi 17 février 2017, UNIMIX SA a procédé à l’inauguration de son agence régionale pour le CENTRE et le SUD, sis au pont de la gare à Mvog Ada à Yaoundé.

« cette inauguration témoigne de notre ambition à bâtir au Cameroun et en Afrique francophone, un futur leader de l’industrie agroalimentaire » déclare Jean Marie OLICARD, le Directeur Général UNIMIX SA.