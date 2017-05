Pour cette année 2017, l’on dénombre 4 corps parmi lesquels Prosper Nanga Ngodo et Dieudonné Bioko.

Aujourd’hui comme en juin 2011, l’actuel directeur général de l’hôpital Jamot renseigne que le corps d’Alo’o Mve n’est pas le seul en souffrance à la morgue de l’hôpital dont il a la charge. Il y a plus d’une soixantaine d’autres. Desdepuis 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016.

Selon certaines informations en notre possession, tout avait débuté le 11 novembre 2001. Les familles se réclamant du défunt, arrivées pour la levée, avaient refusé de prendre le corps que leur remettait l’hôpital en disant que ce n’était pas celui de leur proche. A l’époque, une enquête judiciaire avait été ouverte pour retrouver le vrai corps, mettant en cause certains employés de la morgue de l’hôpital Jamot.

Les néo colons savent donner des ultimatum Mais où est le corps du défunt pour lequel une enquête a été ouverte? Que dit le résultat de l'enquête ? Il me semble que le fameux directeur devrait s'exprimer à ce propos avant de donner des ultimatum.

Cameroon (Yaound) Cameroon (Yaound) pascual

Mais @ épervier, tu (excuse moi de te tutoyer) poses même quelle question comme ça??? (excuse moi de parler en camerounais). Tu connais même les gens là??? c'est eux même qui commandent les corps pour en faire quoi? on ne sait pas. C'est eux qui couchent avec les cadavres quel pouvoir? je sais même?, c'est eux qui assassinent nos sœurs, femmes et prélèvent leurs organes pour en faire quoi je sais pas. Encore quelques mois et c'est fini, TIC TAC.