Belgique- Cameroun: Une plainte contre les activistes camerounais du Southern Cameroons National Council (SCNC) :: BELGIUM Un citoyen camerounais a déposé une plainte au civil, à Bruxelles, le 19 mai dernier, contre les activistes camerounais du Southern Cameroons National Council (SCNC).

#NdettaJérôme « Brutalisé » selon ses dires par les membres du SCNC alors qu'il effectuait des prises de vues des manifestants au niveau du Rond point Schumann à Bruxelles, il a été sauvé de justesse par la police belge venue à sa rescousse.

Violences physiques et verbales, injures, intimidation : Jérôme Ndetta affirme avoir vécu tout cela le 7 mai 2017. Ce jour-là, il est de passage au rond point Schumann et découvre comme les passants qu'une manifestation des activistes du SCNC est organisée. Il s'approche pour mieux s'enquérir de la situation et en profite à l'aide de son smart phone pour immortaliser quelques scènes.

Le soupçonnant d'être « un agent infiltré de l'ambassade du Cameroun à Bruxelles », les manifestants vont s'en prendre à lui. Il sera par la suite bousculé par l'un des manifestants décidé "à en découdre avec lui". Il aura la vie sauve grâce à l'intervention de la police qui viendra à sa rescousse pour l'aider à quitter les lieux sous escorte ajoute t-il.

L'affaire prend d'autant plus de relief que, quelques jours après cet incident, Ndetta Jérôme retrouvera sur les réseaux sociaux et même un site Internet géré selon ses dires par le SCNC, ses photos maquillées accompagnées des messages d'intimidations

Par craintes de persécution et de menace sur sa personne, il a donc décidé de porter plainte contre les manifestants du SCNC pour menace de mort et fausse accusation

Joint au téléphone par la rédaction de camer.be, un des membres du SCNC qui a requis l'anonymat affirme quen'a jamais été bousculé. Il affirme par ailleurs, qu'il avait été confondu à un membre de l'ambassade du Cameroun à Bruxelles.

Jérome Ndetta compte sur la justice belge pour rétablir la vérité car, il est convaincu que « la justice sera rendue, afin que ce qui est juste soit fort et afin que ce qui est fort soit juste ».