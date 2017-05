CAMEROUN :: Benoît Assou-Ekotto : «Comme si je voulais devenir acteur porno !» :: CAMEROON Début mai, dans une émission anglaise, l'entraîneur de Birmingham (Championship) Harry Redknapp déclare qu'il aurait bien voulu recruter le défenseur de Metz, Benoît Assou-Ekotto, qu'il a eu à Tottenham et QPR, mais que celui-ci «préfère se lancer dans le porno». Une simple blague relayée ce week-end très sérieusement en France, à la plus grande surprise de l'intéressé...

#HarryRedknapp «Alors Benoît, c'est quoi cette histoire de porno ?

(Il rit.) Le plus dingue, c'est que ça date d'une grosse quinzaine de jours, et que ça ne sort que maintenant. Une dame en Angleterre m'a alerté sur Twitter à l'époque, ça m'avait plutôt surpris. De ce que j'ai compris, c'était dans un show TV, le coach Redknapp était interrogé sur les joueurs qu'il voudrait recruter. Il a sorti ça sur moi, pour rigoler, et puis il est passé à autre chose. Et moi aussi, jusqu'à ce que ça ressorte en France, ce week-end.



Comment l'avez-vous pris ?

Ça m'a fait rire. Mais ma mère l'a découvert ce matin, jour de fête des mères. Elle m'a dit qu'elle aurait préféré un autre cadeau...



Vous en voulez à «Dirty Harry» Redknapp ?

Mais non ! C'était juste une blague, ce n'est pas méchant. Ce qui est aberrant, c'est qu'on puisse prendre ça au sérieux. Comme si je voulais devenir acteur porno ! Un footeux qui dit qu'il arrête le foot pour se lancer dans le porno, c'est comme un footeux qui avoue son homosexualité, c'est pas demain la veille ! C'est beaucoup trop tabou.

«Jacquie et Michel m'ont laissé un message, merci mais non»

Sur le coup, quand vous avez appris cette histoire sur Twitter, qu'en avez-vous pensé ?

Ça m'a fait plaisir qu'il pense à moi et qu'il dise qu'il me voulait alors qu'on n'a plus aucun contact depuis trois-quatre ans. La blague ne m'a pas du tout dérangé, elle m'a même fait rire. Même si je passe un peu pour un zozo dans cette histoire et que je m'en serais bien passé. Ce qui me dérange, c'est que des gens puissent le prendre au premier degré. C'est quand même trop gros pour être vrai ! S'il avait dit que je voulais devenir cosmonaute, ça aurait fait moins de bruit.



Vous pensez que cela peut nuire à la suite de votre carrière ?

Certains joueurs se sont faits pincer avec des prostituées, d'autres se sont tapés la femme de leur coéquipier, et ils ont trouvé des contrats, parfois dans des grands clubs. Pourquoi je devrais payer pour les déclarations d'une tierce personne, pour une blague ?



Dommage, le milieu du X passe peut-être à côté d'une future grande star...

(Il éclate de rire.) Le pire, c'est que depuis que cette histoire est sortie, certains m'ont contacté sur Twitter. Jacquie et Michel m'ont laissé un message, du genre «viens nous voir». Et Dorcel m'a proposé de venir faire un casting ! Sans compter qu'un acteur porno américain voulait que je devienne son apprenti ! Ça m'a bien fait marrer. D'ailleurs, je les remercie, mais je crois bien que je vais quand même continuer dans le foot... !»