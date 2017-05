AFRIQUE :: Buteurs africains : Samuel Eto’o toujours en forme !

#CamerounaisSamuelEtoo En Turquie, pour la 33e journée du championnat, le Camerounais Samuel Eto’o a encore trouvé le chemins des filets. Il inscrit un nouveau but avec Antalyaspor et son compteur en championnat affiche désormais 17 buts. En Italie, pour la 38e journée, seul l'international algérien Saphir Taïder s'est illustré.

ITALIE / Serie A – 38e journée

L’Algérien Saphir Taïder a ouvert le score pour Bologne face à la Juventus Turin à la 52e minute. Saphir Taïder marque son 4e but de la saison, son 3e en championnat. Les hommes de Massimiliano Allegri se sont ensuite repris grâce à Dybala (70e) et le jeune italien Moise Kean (17 ans), qui possède également la nationalité ivoirienne. La Vieille Dame, championne d’Italie, achève sa saison avec 91 points après cette victoire 2-1.

TURQUIE / Süper Lig – 33e journée

Le Camerounais Samuel Eto’o a inscrit un nouveau but avec Antalyaspor face à Kasimpasa et une passe décisive. Son équipe s’impose 3-0 à l’extérieur. Eto’o totalise donc 17e but dans le championnat turc cette saison en 29 apparitions. Il se place désormais à la 3e position du classement des buteurs de la Süper Lig. Samuel Eto’o totalise 37 réalisations en deux saisons avec Antalyaspor.

Un autre Camerounais, Leonard Kweuke, a aussi brillé ce week-end en Turquie. Avec Rizespor, il a donné le but de la victoire à la 52e minute sur la pelouse d’Osmanlispor (1-2). Désormais, Kweuke totalise 14 buts en championnat cette saison.

L’international sénégalais Moussa Sow s’est une nouvelle fois illustré avec Fenerbahçe. Il a inscrit le premier but de la rencontre contre Trabzonspor et son 12e dans le championnat turc. Les deux équipes se sont quittées sur un nul (1-1).

L’entraîneur de Kayserispor a bien fait de faire confiance à Mustapha Yatabaré. Tout juste entré sur le terrain à la 86e minute, l’international malien a permis l’égalisation pour son club qui recevait Kayserispor (2-2).

Le Ghanéen Kamal Issah a donné la victoire à Gençlerbirligi en toute fin de rencontre en déplacement à Bursaspor (90e+3).