Cameroun, Don des 500 mille ordinateurs: La Présidence ordonne la distribution :: CAMEROON D’après nos sources, le Chef de l’Etat aurait donné des instructions fermes pour que sa promesse faite via le Ministre de l’Enseignement Supérieur Pr Jacques Fame Ndongo soit concrétisée. Nos sources qui parlent de cette année 2017 n’ont pas précisé spécifiquement le mois.

#PaulBiya Dans l’analyse sur le terrain, à ce jour seul l’Université de Yaoundé 1 s’est attelé à publier une liste actuellement controversé de potentiel récipiendaires. Les autres Universités n’ayant pas encore daigné se manifester devrait à priori (en attendant dans quelques jours) faire retarder le processus lorsqu’on entame en ce mois de Juin le dernier mois académique avant la mise en congé de plusieurs personnels et étudiants des Universités. S’apprête-t-on à enregistrer un nouveau bluff du Chef de l’Etat à la jeunesse concernant ces dons ? Parce que si les ordinateurs ne sont distribués avant la fin du mois de Juin, le processus d’enregistrement reprendra à zéro lors de la nouvelle année académique. Concernant un autre blocage évoqué jusqu’ici pour la non exécution de cette mesure, une source parle de plusieurs d’étudiants ayant à ce jour soit changé d’Universités soit réussis des concours administratifs ou autre. Notre source précise que dans le cas d’espèce c’est la raison pour laquelle les listes sont scrutées et révisées. Par contre, la grogne venant déjà d’étudiants de l’Université de Yaoundé 1 qui n’ont vu leurs noms sur les listes, prouve désormais qu’avant le processus de distribution la première mafia s’est installée. Est-ce parcequ’il n y a pas assez d’ordinateurs ? Pour l’instant le processus n’a pas encore débuté.

Avant de donner des instructions sur cette promesse de donner à quelques camerounais de sur quoi étudiants dans plusieurs Universités, le Chef de l’Etat S.E Paul Biya dans un récent communiqué concernant l’accident ferroviaire d’Eseka a fait dire à ses thuriféraires qu’il octroyait aux Camerounais sinistrés la rondelette somme de Un Milliard de Fcfa en guise de dommages. Dans l’ambigüité de ce « don » plusieurs interrogations s’entrechoquent à savoir le fait-il de sa propre poche, des caisses de l’Etat qui comporte les deniers publics auquel cas le communiqué devait le préciser ou encore dans la caisse d’urgence logé au palais de l’Unité qui rentre dans les prérogatives de sa fonction de Chef de l’Etat. Dans ces cas cités seul le « détenteur du temps » camerounais Paul Biya soupèse la patience du peuple meurtrit par plusieurs années de règne sans partage et d’intrigues au sommet de l’Etat.

Le même scénario qui plane à l’horizon avec le don d’ordinateurs ne dit spécifiquement pas qui a financé le montage de ces ordinateurs ni qui financera toute la logistique mise en place pour l’effectivité de ce don. A cet argumentaire, tout porte à croire que le Président Paul Biya serait déjà dans « sa » campagne présidentielle car sans aucun doute, se représenter à sa propre succession, n’est plus qu’un secret de polichinelle. En ligne de mire pour le « vieux lion » l’organisation dans les honneurs d’une CAN 2019 au Cameroun. Coupe d’Afrique qui, à l’allure des retards des chantiers et la non application du cahier de charge prescrit par la CAF, risque être retirée au Cameroun. Wait and See