Cameroun, Cynisme et Démagogie au palais de l'unité : Le Président Paul Biya a reçu la famille du Mpodol Ruben Um Nyobe. :: CAMEROON Comment peut-on se permettre de persister dans le flou et le manque de respect de l'Histoire dans un pays émaillé de sang comme le nôtre ? À quel jeu s'est livré le président Paul Biya en recevant la veuve du Mpodol Um Nyobe et son fils Daniel Um ?

#MrBiya Qu'avait-il réellement derrière cette réception, que recherchait-il ? Habitués que nous sommes aux pirouettes de Mr Biya, le matin il assimile la résistance armée upéciste au terrorisme, le soir, il loue la même épopée dans la conquête de l'Indépendance et la Réunification de notre pays.

S'agirait-il d'une tentative d'instrumentalisation politique de l'image du héros national par l'État Uc-Unc-Rdpc ?

Il s'agit ici de présenter clairement la douloureuse Histoire de notre pays que veut cacher le Président Paul Biya et ses gouvernements successifs, en recevant dernièrement la famille du Mpodol alors que pendant toutes ces décennies, il a laissé croupir dans une misère indescriptible, des milliers de vétérans de la lutte de notre Indépendance et leurs familles.

UN GESTE PETIT, EFFECTUÉ...DANS LA PETITESSE.

Dans un pays normal, il est tout a fait compréhensible que le Chef de l'État reçoive la famille d'un des plus grands symboles du pays.

Cette réception du président Biya pouvait donc être considérée normale, mais en réalité ce geste est petit, nauséabond et mesquin, tout d'abord parce que notre pays n'est pas un pays normal, ensuite parce que pendant tout son long règne, Mr Biya ne nous a pas habitué au respect et à la considération des familles upécistes, pour terminer, Biya n'a reçu que cette unique famille Bassa, un jour qui est malhonnêtement déclaré "Journée de l'Unité Nationale".

Le Cameroun de Mr Biya n'est pas un pays normal parce qu'il est le rare pays au monde qui ne célèbre pas ses héros ni son Indépendance, voilà pourquoi il devient très suspect lorsque Mr Biya reçoit la famille de la plus illustre figure de notre Réunification et de notre Indépendance.

Oui le Cameroun de Mr Biya n'est pas un pays normal parce qu'il fait du 20 Mai sa Journée de l'Unité Nationale, alors que le 20 Mai 1972 a été un jour triste marqué par le Contentieux Historique National avec l'annexion du Cameroun Occidental, par le biais d'un simulacre de référendum, un an après l'assassinat publique du Président Ernest Ouandié, le dernier Dirigeant historique de l'UPC.

Cette réception tardive au palais de l'unité pouvait encore être applaudie si elle avait eu un caractère national et multi ethnique , si le Président n'y avait pas associé de la petitesse en n'accueillant qu'une famille Bassa pour montrer au pays que l'UPC ne se limite qu'au pays Bassa.



La lutte pour le Cameroun d'aujourd'hui a été réellement nationale: des rivières de sang Bamileké et Bassa ont été versés, tout comme le sang Pahouing, Sawa, Banen, Yabassi...

Mais toujours égal à lui-même, dans la ligne que son prédécesseur Ahmadou Ahidjo qui souffrait de cette même obsession de transformer l'UPC en une petite affaire tribale. Le président Biya a "oublié" les familles des présidents Felix-Roland Moumié et Ernest Ouandié. Il a aussi oublié les familles de centaines autres héros vivants et morts de la guerre de notre Indépendance.

L'unique différence entre eux sur ce point est celle-ci : tandis que Ahidjo tenait à faire de l'UPC une affaire Bamileké à cause de la longue résistance armée dans le pays Bamileké, pour Biya, l'UPC est Bassa : tous ses ministres et tous ses élus "upécistes" sont Bassa.

On se rappelle comment lors du procès de notre Président Ernest Ouandié, la police politique du sanguinaire Ahmadou Ahidjo avait tout fait pour que notre intrépide Makembe Tollo, commandant de l'ALNK ( Armée de Libération Nationale du Kamerun) ne dévoile pas son ethnie, afin que le pays et le monde entier ne découvrent pas que ce procès n'était pas une affaire Bamileké, comme le tyran Ahidjo tenait à le présenter.

LE SANG DES UPÉCISTES, CE SPECTRE QUI HANTE MR. BIYA ET L'ÉTAT UC-UNC-RDPC.

On ne peut pas bien gouverner un pays plongé dans les Injustices historiques et sociales : Notre Réunification bien que fausse, n'est pas tombée du ciel. Notre Indépendance bien que petite, n'est pas tombée du ciel.

L'UPC, le principal artisan de ce dont le pays jouit aujourd'hui, a été banni, pourchassé et complètement écarté de la scène politique nationale.

Voici l'important aveu de Pierre Messmer, le Haut-Commissaire de la France dans notre pays, celui qui ensuite a été ministre des Armées du général De Gaulle pendant une dizaine d'années, et est devenu après, le premier ministre du Président Pompidou.

Pierre Messmer avoue ceci dans ses Mémoires, "les Blancs s'en vont, récit de la décolonisation" Albin Michel :

" Désormais ma stratégie sera simple: ayant réussi à contenir la révolte de l'UPC dans son berceau du pays Bassa, je l'y étoufferai...Face à la rébellion d'Um Nyobe, j'avais d'abord temporisé en pratiquant la politique du "containment", que les anglo-saxons appliquaient à l'Union Soviétique. Je l'empêchais de sortir du pays Bassa...Je me trouve maintenant en position de force. L'UPC réclame l'Indépendance: je l'apporte. La Réunification avec le Cameroun britannique ? Je suis d'accord, quitte à bousculer nos diplomates réticents devant une décision à laquelle nos voisins anglais restent hostiles...Ayant organisé sans lui, donc contre lui, des forces politiques solides, j'empêche Um Nyobe de réussir l'opération magistralement menée par Ho Chi Minh : l'union des nationalistes autour du parti communiste et sous sa Direction ".

Cette injustice contre l'UPC et notre peuple a coûté des rivières de sang des upécistes et de leurs sympathisants.

C'est ce sang qui donnait des insomnies hier à Ahmadou Ahidjo.

Ce même sang continue à réclamer et à exiger aujourd'hui de Paul Biya que Justice soit faite!

Ce sang se retrouve partout dans les palais de la République. Rappelez-vous comment le Président Biya est resté sans voix lorsque subitement le Président français François Hollande en a fait référence en évoquant la sombre histoire des exactions des militaires français dans notre pays lors de son passage à Yaoundé.

Normalement un Président patriote se serait saisi de cette occasion pour exalter l'héroïsme des nationalistes de son pays, présenter les dégâts subis et revendiquer des réparations. Mr Biya s'est montré plutôt agacé car conscient que c'était lui qui devait soulever cet épineux dossier des génocides perpétrés par les forces armées françaises. Comme réponse à Hollande, il n'a pas trouvé mieux que cette lapalissade: ne pouvait rester au pouvoir que celui qui le pouvait...

UN CYNISME ET UN MACHIAVÉLISME PATHOLOGIQUES

La guerre déclenchée contre nos populations par la France à partir de Mai 1955 avec le Contentieux Historique n'avait pas seulement pour objectif d'exterminer tous les upécistes et leurs sympathisants, elle devait aussi détruire toutes les infrastructures de l'UPC.

Cette guerre terminée, l'exclusion et la persécution de ceux qui se sont battus pour ce Cameroun continue encore de nos jours. Les vétérans de la lutte pour notre Indépendance vivent dans un état horrible et scandaleux de maladies, de pauvreté et de misère, ils crèvent pendant toutes ces décennies dans des conditions épouvantables et désastreuses, sans que l'État Uc-Unc-Rdpc ne lève un seul petit doigt pour aller à leur secours.

La veuve du Mpodol Ruben Um Nyobe n'est pas une exception, elle a toujours vécu dans l'exclusion.

Après avoir plongé les familles de nos héros et de nos vétérans dans des conditions d'extrême pauvreté afin de les rendre dociles et domptables, l'opération cynique et machiavélique de Mr Biya a consisté à leur présenter des poignées d'arachides...

Mr Biya et les siens se sont scandaleusement enrichis et baignent dans le luxe, ils devraient comprendre que Um, Moumié, Ouandié...ne sont plus récupérables par personne ou par une quelconque institution, car ils sont la matérialisation de l'esprit upéciste.

Ils appartiennent à toute notre Nation, ils font partie du patrimoine national et sont l'incarnation de l'esprit patriotique de notre peuple.

LES HONNEURS INDISPENSABLES ET LES INCONTOURNABLES RÉPARATIONS MATÉRIELLES ET FINANCIÈRES

Le Magnifique et Généreux peuple Kamerunais, sous la direction d'un État réellement patriotique, n'oubliera jamais les innombrables actes d'héroïsme et les inoubliables sacrifices des nationalistes upécistes, qu'il exaltera avec toute la Hauteur et la Dignité qu'ils méritent.

Car la Réunification et l'Indépendance de notre pays ont eu un prix qui a été payé essentiellement par l'Union des Populations du Cameroun et ses sympathisants.

Le Président Paul Biya lui-même a reconnu que c'était de haute lutte que notre Indépendance a été conquise. Lors de son allocution de fin d'année il disait ceci :"...Mais ne l'oublions jamais, nous marchons sur les pas des pères fondateurs de notre pays, de nos héros nationaux, qui ont versé leur sang pour léguer à la postérité une nation unie dans sa diversité. L'unité du Cameroun est donc un héritage précieux avec lequel nul n'a le droit de prendre des libertés".

Un Chef d'État patriote ne devrait pas seulement reconnaître du bout des lèvres que l'Indépendance a été obtenue de haute lutte. Il devrait prendre des mesures institutionnelles appropriées, pour chercher à quantifier et à chiffrer ces sacrifices humains et matériels, afin que le pays et le monde entier en aient la dimension réelle, pour que ces sacrifices servent aux futures générations."Le sang des martyrs est la semence du patriotisme" enseignait le Président Ernest Ouandié. Reconnaître que notre Indépendance a été obtenue de haute lutte, c'est reconnaître la lutte acharnée de l'Union des Populations du Cameroun pour la conquête de l'Indépendance Camerounaise, ce serait aussi honorer ses nombreux martyrs et réintégrer dans la société actuelle les ex-maquisards, les ex-prisonniers politiques, les ex-exilés et leurs familles. Comment transmettre aux générations montantes l'amour de leur pays, le patriotisme, si l'on maintient le pays dans le flou et l'opacité historiques, si les sacrifices inouïs de leurs aînés sont toujours effacés de l'histoire officielle ?

Les sacrifices des nationalistes Kamerunais doivent être exaltés car ils ont eu d'importantes répercussions dans le continent:

Ils ont contribué aux Indépendances de l'Algérie et de la Guinée Conakry.

Ils ont aidé et inspiré les Indépendances de beaucoup d'autres pays africains.

Ce qui constitue une source d'Orgueil National qui devrait être connue dans notre pays , divulguée et célébrée dans les instances de l'Union Africaine et dans les manuels d'Histoire de notre continent.

Le pays Bamileké a souffert du napalm. Des familles et des villages entiers ont été décimés dans les pays Bassa et Bamileké. Toutes ces pertes humaines devront être répertoriées, famille par famille, village après village: À chacun de nos morts, nous devrons retrouver le nom, afin qu'ils soient tous dignement reconnus, commémorés et leurs familles indemnisées.

Toutes les pertes humaines, ainsi que tous les dégâts matériels et financiers subis par l'UPC devront être recensés et bien identifiés afin que le parti reçoive de justes réparations, car pendant cette longue guerre, toutes les finances et tous les sièges de l'UPC ont été détruits et confisqués.

Le Kamerun a une Histoire qui devra être assumée dans tous ses aspects afin de maintenir la flamme allumée et préparer l'héroïsme patriotique de demain. La petite réception du Président Biya au palais de l'unité n'a donc pas été à la hauteur de l'enjeu qui devrait être l'exaltation du sang versé pour notre pays!!!