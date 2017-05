   Cameroun :ENGAGEMENT POLITIQUE : LES FEMMES CAMEROUNAISES VEULENT PRENDRE LE POUVOIR EN 2018 :: CAMEROON

style="width:750px;height:auto;"Révélation a été faite ce samedi, 27 mai 2017 à Douala. C’était lors de la première édition du Forum National de l’engagement des femmes en politique. Une initiative de Nadège Tatiana Mapigoué, fondatrice du groupe Facebook « soutenons l’action des femmes en politique ».

#ForumNational Pour une première tentative, l’on peut dire que cette édition du Forum National de l’engagement des Femmes politiques a été un franc succès, tant les femmes ont répondu massivement présent, mieux, elles ont démontré de leurs engagements à renverser l’ordre des choses, c’est-à-dire, faire plus que les hommes à différents niveaux de responsabilités politiques. Et c’est à juste titre que Gustave Ebanda, le maire de Douala V, qui parrainait le projet a émis le vœu que les femmes soient mieux représentées dans sa circonscription électorale surtout au niveau de sa municipalité lors des prochaines consultations électorales. Pour cet élu politique : « Pour gravir les échelons, les femmes doivent se battre contre les clichés, contre les mentalités et parfois même contre…d’autres femmes ».

Le constat est clair, en politique, les femmes jouent des coudes pour se faire une place. C’est le cas partout dans le monde mais plus encore au Cameroun. C’est donc à point nommé que s’inscrit ce premier forum. Selon, point focal de cette édition, les femmes : « doivent raviver la flamme pour les différentes échéances électorales qui arrivent. Elles ne doivent plus être perçues comme une simple animatrice de la scène politique, elles doivent d’avantage s’engager, prendre les décisions elles-mêmes ». C’est de notoriété publique, 2018 est une année électorale, c’est donc à juste titre que le thème de cette rencontre a été choisi à savoir : « L’engagement politique des femmes à la veille des échéances électorales au Cameroun : Enjeux et Défis ».

Une thématique fort évocatrice, a en croire Paulette Beat, chargé des programmes à l’Onu Femmes, qui a fait un large exposé sur le pourquoi, est-ce que les femmes doivent s’engager en politique. Pour cette experte onusienne en question de leadership féminin, en 2013, lors des élections municipales et législatives, "les femmes au Cameroun ont amélioré leur représentativité à l'Assemblée nationale par une augmentation de leur nombre de 25 à 55 sur 180 sièges de députés, un progrès cependant atténué par le conservatisme machiste maintenu dans les mairies". En 2018, les femmes doivent faire mieux.

Bon à savoir, le premier Forum National sur l’engagement des femmes en politique, vise le renforcement de la participation des femmes à la vie politique locale. Identifier les facteurs explicatifs de l’engagement politique des femmes dans un pays comme le Cameroun. Examiner le rôle de la femme politique au Cameroun. Analyser les difficultés liées à l’engament politique de la femme au Cameroun. Encourager les femmes à s’inscrire massivement sur les listes électorales. Et sur ce dernier volet, plusieurs participants qui n’étaient pas encore inscrits sur une liste électorale, l’ont fait sur place, grâce à une équipe d’Elecam qui a fait le déplacement.