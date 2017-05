Bruxelles : Les camerounais de Belgique parlent de l'Unité nationale (vidéo) :: BELGIUM Camerounais de la diaspora et amis du Cameroun, ils étaient présents et nombreux à la Garden Party organisée le 20 mai dernier à l'occasion de la 45ème fête de l'unité nationale du Cameroun. Au-delà de l'aspect festif, plusieurs compatriotes de Philémon Yang (le PM du Cameroun) ont tenu à donner leur analyse sur l'absence d'un dialogue franc dans leur pays d'origine, la situation de blocage qui en découle et qui paralyse le quotidien dans la région anglophone du pays en ce moment.

#CamerounPays Au vu du contexte politique actuel qui a donc cours au Cameroun, ils étaient nombreux à prendre la parole au micro de Camer.be. Le constat majeur qui se dégage c'est que la quasi-totalité des Camerounais rencontrés à la résidence de l'ambassadeur du Cameroun à Bruxelles estiment qu'ils ont un seul pays, qu'ils sont fiers d'être fidèles au rendez-vous de l'unité nationale et qu'ils aspirent à la paix. Morceaux Choisis.

Alain Eyenga trace un parallèle entre la Belgique pays communautaire et le Cameroun pays bilingue. Le pharmacien d'origine camerounaise propose un dialogue inter-communauté et indique que "le Cameroun doit s'inspirer de l'exemple belge où des communautés différentes coexistent sans problème."

Quant à Nicolas Defotso, fonctionnaire à la Région Wallonne: "La fête de l'unité est un moment important. Même comme il y a quelques difficultés au pays (Cameroun, ndlr), nous croisons les doigts pour que des solutions soient trouvées et que nous continuons notre vivre ensemble francophones et anglophones pour un Cameroun nouveau."

Pour l’ophtalmologue Colette Njomgang-Fonkeu qui s'exprimait en français et en anglais : " nous sommes tous des frères et sœurs et nous voulons cheminer ensemble. Nous devons rester unis et travailler ensemble pour l'évolution du Cameroun à l'extérieur comme à l'intérieur pour l'avenir de nos enfants".