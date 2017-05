Cameroun, Affaire tara plage : Kribi au bord de l’implosion :: CAMEROON Un immeuble d’un niveau construit sur une plage. Des constructions sans permis de bâtir. Accaparement des terres. Les autochtones à l’étroit crient leur dépit. Kribi est au bord de l’implosion.

#TaraPlage Les autorités administratives, judiciaires et du maintien de l’ordre sur le banc des accusés.

A la faveur de l’arrivée du port en eau profonde, Kribi est au centre de toutes les convoitises. La révolte couve. Sur le banc des accusés : entre autres, le procureur de la république auprès des tribunaux de l’océan qui laisse construire sur une emprise maritime un legs des ancêtres aux populations d’Ebome, une localité située à 6 km du centre de Kribi. Sur le site de Tara plage une affaire des plus sordides oppose sa majesté Thomas Mouri, chef traditionnel Mabi et gérant de l'auberge Tara Plage au sieur Pierre Tantchou. Qui sous « un faux titre foncier numéro » occupe illégalement une emprise maritime propriété de l'Etat. Malgré l’arrêt des travaux instruit par la

ministre des domaines et des affaires foncières un immeuble de deux niveaux monte sur le site querellé. Un fait inédit qui provoque l’ire des populations environnantes. Bien plus, les autorités administratives, judiciaires et du maintien de l’ordre à des degrés divers sont complices non seulement de la situation à tara plage, mais dans des cas d’accaparement des terres par des pouvoirs financiers qui ont pris Kribi d’assaut.

Le président Paul Biya interpellé par les chefs traditionnels

Un Collectif des chefs traditionnels Mabi de l'Océan ayant même adressé une requête à la plus haute autorité pour dénoncer cette occupation irrégulière du domaine maritime, n’a toujours pas été solutionnée. Plus grave, l’annulation dudit titre foncier par le ministre des Domaines, du cadastre et des affaires foncières le 29 janvier 2016 n’inquiète guère Sieur Pierre Tanchou qui, faisant fi d’une injonction d’arrêt des travaux à lui adressée continue de construire un immeuble à étages sur le domaine maritime au mépris des lois de la République. Sur les lieux à Ebome, en dépit des décisions prises, les travaux se poursuivent en toute quiétude sur le site querellé.

Une défiance que les chefs traditionnelles de l’Océan n’arrivent pas à comprendre. « Le domaine maritime qui jouxte l'auberge Tara plage est envahie par des constructions anarchiques, des étrangers au facies peu ordinaire qui circulent de jour comme de nuit sur un domaine querellé.

La colere de sa majesté Eko Roosevelt.

Où est-ce que l’emprise maritime dans un pays appartient à un individu ? Cette affaire aura des répercutions.

Ceux qui aujourd’hui manipulent la justice à coups de millions Fcfa paieront un jour ou l’autre.

On n’arrache pas le bien d’autrui à plus forte raison celui d’une communauté.

Même si la justice n’arrive pas à faire convenablement son travail, la nature se vengera un jour », affirme S.M. Eko Roosevelt.

Pour l’intéressé, il s’agit ni plus ni moins « d'un cas de rébellion contre l'autorité établie.

L'Etat doit se faire respecter par tous les moyens de persuasion dont il dispose. Nul n'est au dessus de la loi. Qu'on soit n’importe qui, on doit respecter la loi ».