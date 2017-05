Cameroun: Les engagements non tenus de Me Menye :: CAMEROON A moult reprises, le notaire a proposé à son client, le sénateur équato-guinéen Edjo Avomo Melcho Esono de lui restituer la totalité de ses fonds, environ 450 millions Fcfa. Plus d’une fois, pour mettre un terme à cette scabreuse affaire, Me Menye s’est engagé à rembourser à son client « (Les) sommes dues par anticipation en une fois ou trois tri-mensualités constantes avant la fin de l’année en cours ».

#MeMenye Plusieurs années après rien n’y fait. D’abord le 16 septembre 2013. Alors qu’il « serait en campagne toutes les deux semaines », le notaire proposé fait un engagement à son client. « Voilà d’ailleurs le titre foncier que je laisse à ta disposition. Si tu insistes toujours sur la restitution des espèces, je te propose ce qui suit après le coup que j’ai eu : Fcfa 100.000.000 à la fin de la campagne des élections. Le reste avant la fin d’année. Je sais que c’est dur, ton frère est dans la tourmente prends le comme ça. Au moment où je me bats pour récupérer l’argent que j’avais versé pour le dossier de

Bat à défaut le vendre à quelqu’un d’autre. Le vrai problème c’est que je serai en campagne toutes les deux semaines…. » Ecrivait le notaire au sénateur de Guinée équatoriale.

Revenez lire l'intégralité de cet article dans quelques instants