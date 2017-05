Cameroun, Mutilation de corps à Kribi: L’hôpital de district sur le banc des accusés :: CAMEROON Les morguiers de cette formation sanitaire sont accusés d’avoir enlevé des organes sur le cadavre d’un jeune homme. La présidence de la République, saisie, a prescrit une enquête. Les gendarmes traînent les pieds et la famille du défunt menace de descendre dans la rue.

#MfoulaOscarSeth 1-Des croquemorts indexés Le sang de Mfoula Oscar Seth réclame vengeance. Une vengeance portée par les membres de sa famille qui indexent les morguiers de l’hôpital de district de Kribi. Depuis près de deux semaines, l’affaire fait le buzz dans la cité balnéaire. Le corps du nommé Mfoula Oscar décédé des suites de maladie aurait été charcuté et des organes enlevés, selon des membres de la famille de celui qui est décédé le 15 avril dernier.

Dans une plainte adressée au procureur de la République près les Tribunaux de Kribi, madame Rachel Fotso, le grand-père du défunt, Sa Majesté Mfoula Oscar Seth, chef du quartier Petit-Paris à Kribi accuse les croque-morts de l’hôpital de district de Kribi de mutilation de corps. Pour comprendre cette affaire, il faut remonter au 15 avril dernier quand le jeune Mfoula Oscar Seth tombe malade est transporté à l’hôpital de district de Kribi d’où il est évacué pour l’hôpital Laquintinie de Douala.

Chemin faisant, il rend l’âme juste à l’entrée de l’hôpital mais pour les modalités d’usage, la famille a décidé d’atteindre Laquintinie. Le lendemain, 16 avril, la dépouille est transportée à Kribi et déposée à la morgue de l’hôpital local, en présence de la morguière prénommée Sarah qui a reçu le cadavre. « Elle nous a demandé de libérer la salle pour cause, elle devait déjà commencer son travail. Nous nous sommes exécutés. Ensuite elle nous demande un drap blanc, tout ceci en étant enfermée avec la dépouille. Le porteur du drap est présent mais cette dernière n’a pas voulu qu’il entre ; elle a pris le drap à travers une petite ouverture de la porte », se plaint le grandpère du défunt.. « Autres curiosités, et non des moindres, non seulement elle lave le corps seule ; elle l’enveloppe seule, et l’attache comme les bâtons alors que la famille du défunt, hommes comme femmes était là pour pouvoir l’aider. Autre chose, après son travail qui aurait duré plus d’une heure de temps et n’ayant pas la possibilité de transporter pour la chambre froide, elle fait appel à la famille pour l’aider.

C’est àce moment précis, que nous voyons les taches de sang sur le drap blanc. Elle nous dit que le corps saigne alors que depuis le lieu où Oscar à rendu l’âme, aucune goutte de sang n’a été remarqué. La dame transpirait beaucoup », accuse la famille du défunt. Après 21 jours de garde, la famille décide de faire les obsèques et elle se rend le 5 mai dernier à la morgue pour la levée du corps. Elle est surprise par l’attitude des croque-morts qui ont habillé le corps, mais sans l’avoir lavé. Opposition des membres de la famille, stupéfaite pour autant de manigances. Le corps est de nouveau lavé en présence de la famille toute entière qui ne remarque rien à ce moment. C’est le jour des obsèques, au moment des adieux au défunt que le pot aux roses est découvert. « C’est en ce moment que nous constatons que le défunt portait une grande cicatrice au niveau de la mâchoire inférieure. Par curiosité en se penchant pour mieux voir, nous remarquons qu’il y’a une ouverture des deux cotés de la gorge et une autre du bas côté droit de son ventre », écrit « papa Radar » au procureur. Malgré ces suspicions, la dépouille mortuaire de Mfoula est mise en terre, après constat d’huissier de justice.

2-Manœuvre suspecte de la gendarmerie

« Je note la présence d’une longue fente sur la peau, partant du début de la mâchoire inférieure côté gauche au côté droit entre le trait de la barbe bien rasée. Je note en outre que la joue droite est enflée, une tuméfaction est visible du côté gauche du menton jusqu’au cou. Enfin, au niveau du ventre je note la présence d’une autre fente de forme circulaire… », consigne Maîitre Nlend Philippe dans son procès-verbal de constat. « Le 6 mai était un samedi et nous ne pouvions plus garder le corps avant d’avertir les autorités. Les structures administratives ne fonctionnent pas le samedi et le dimanche », souligne Mfoula Paul Didier Joël, l’oncle du défunt, pour justifier cette inhumation. Le procureur de la République confie l’affaire à la brigade de gendarmerie de Kribi et depuis lors, l’affaire lambine, selon les membres de la famille du défunt. « Quand j’ai perdu mon fils et que je l’ai mis à la morgue de Kribi, la première question qui m’a été posée était de savoir si jamais le corps présentait une cicatrice quelconque ou alors une blessure. J’ai dit non.

Par contre vendredi 5 mai lors de la levée, ils ont précipité le lavage du corps de l’enfant à l’insu des membres de la famille…nous avons déshabillé ce corps et nous avons trouvé des anomalies sur lui qui étaient de taches de sang alors que quand ce corps entrait à la morgue il ne saignait pas…aujourd’hui nous voulons que le morguier qui nous a reçus le 16 avril nous éclaircisse exactement sur ce qui fait en sorte que l’enfant ait des blessures au niveau du cou et du bassin », lance M. Deniso Ntonga, beau-fils de la famille et père du défunt. « Quand j’ai déshabillé le corps, c’est comme si on avait cousu du tissu au niveau du cou et sa chemise avait des taches de sang. J’ai continué à déshabiller le corps et au niveau du ventre il y’avait une autre déchirure cousue. Et quand on touchait ces endroits on sentait un bruit de vide remplacé par comme du carton. On a du enlever des organes », accuse Mfoula Paul Didier Joël, l’oncle du défunt

Aucune audition n’a encore été entamée par le commandant de brigade Belinga, malgré de multiples relances du procureur de la République. « La gendarmerie est en train de prendre du retard. Du 5 au 23. On fait toute une journée et on n’a pas de suite. On nous dit qu’il faut faire venir tel médecin.

