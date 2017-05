Fête du 20 mai 2017 en Belgique : Paix et Unité du Cameroun célébrées à Bruxelles :: BELGIUM Accueil des invités, discours, remise des décorations, gastronomie, sons et décibels et réjouissances ont ponctué la célébration de la 45ème édition de la fête de l´unité nationale du Cameroun dans les jardins de la résidence de S.E monsieur Daniel Evina Abe´e, ambassadeur du Cameroun en Belgique et en Union européenne.

