Cameroun: Communauté urbaine de Yaoundé (Cuy) : Le délégué du gouvernement revendique plus de moyens pour aménager la capitale :: CAMEROON Gilbert Tsimi Evouna l’a fait savoir le 26 mai 2017 lors de la session du Conseil de communauté, où il a par ailleurs annoncé le projet de création d?une police municipale.

#GilbertTsimiEvouna Vendredi dernier, la salle des Actes de la Cuy, a accueilli le Conseil de communauté. Ce dernier, avons-nous appris, était consacré à l’examen et à l’approbation du compte administratif, du compte de gestion du receveur municipal et du compte-matières du comptable-matières de l’année 2016. Pour ce qui est du compte administratif 2016, a fait savoir le délégué du gouvernement, ce dernier dégage un solde positif de 2 047 239 723 FCFA, sur un montant global de 12 969 837 895 FCFA. « Une utilisation rationnelle de ces recettes nous a permis de réaliser notre plan de campagne et de faire face avec dignité à nos engagements », a déclaré Gilbert Tsimi Evouna. Dans l’exposé des différentes commissions, il a été regretté, la sous-consommation du budget alloué aux affaires sociales.

D’autre part, le délégué du gouvernement a souhaité que plus de moyens soient mis à la disposition de la Cuy, afin que Yaoundé soit aménagé à la hauteur d’une capitale. « J’avais proposé une dotation spéciale dans le budget du Minhdu (ministère de l’Habitat et du Développement urbain, Ndlr), pour l’aménagement de Yaoundé qui est la capitale du Cameroun, et mérite ainsi un traitement spécial, comme cela se fait partout ailleurs pour les capitales », a-t-il fait savoir. Et de dire ensuite que la Cuy, ne bénéficie pas encore des centimes additionnels issus de la décentralisation. « Un échangeur coûte au moins 20 milliards FCFA. La circulation devient très difficile à Yaoundé. A ce rythme, si rien n’est fait, dans cinq ans, il serait impossible de circuler. Nous rencontrerons le Premier ministre pour que la Cuy bénéficie aussi des ressources financières issues de la décentralisation, et puisse ainsi réaliser les grands travaux », ajoutera Gilbert Tsimi Evouna.

L’autre sujet majeur soulevé au cours de ce Conseil de communauté, est le projet de création. Selon Gabriel Eloi le secrétaire général de la Cuy, il s’agira d’une police d’assistance non armée, chargée de l’insalubrité, des marchés, l’urbanisme, l’éducation à la citoyenneté, et une police non concurrente de la police classique. « Cette police serait subventionnée par le ministère de l’Administration territoriale, placée sous contrôle des commissariats. Ce sera une police de proximité qui aura préalablement reçu une formation afin de connaître ses attributions, et ne pas se transformer en milice », a précisé l’ancien préfet des Hauts-Plateaux.

Pour ce qui est de collecte des ordures et déchets dans la capitale, eu égard à l’incapacité observée depuis belle lurette à l’entreprise Hysacam, le Sg de la Cuy a indiqué que le Premier ministre a été placé à la tête d’une Commission chargée d’ouvrir le secteur à la concurrence. Seulement, à cette incapacité d’Hysacam, le délégué du gouvernement, ainsi le Sg de la Cuy, ont imputé une part de responsabilité à l’incivisme des populations, à l’étroitesse des routes qui selon eux, fait en sorte que l’entreprise de collecte, ne travaille que de nuit.

En somme, c’est un Conseil de communauté aux résultats satisfaisants, qu’a tenu la Cuy vendredi dernier, avec la ferme exhortation de Gilbert Tsimi Evouna qui a appelé ses collaborateurs à une gestion rigoureuse avec le peu de moyens dont dispose la super mairie, afin de faire de Yaoundé une ville moderne.