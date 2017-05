   Cameroun:Il était une foisle « train de la mort » :: CAMEROON

Canada (Montreal) Canada (Montreal) Epervier

Les néo colons ont a dû demander aux familles des soldats du BIR qui étaient dans le train de se taire.



Qui peut créer une plate-forme commune pour demander aux familles et amis de disparus de s'y référer afin de centraliser et faire un décompte le plus précis possible des personnes dont on est sans nouvelles ?