Cameroun:La vie reprend son cours au Port autonome de Douala :: CAMEROON Après le mouvement d?humeur de la semaine dernière ayant paralysé les activités au port autonome, des navires sont à quai. Des camions chargent et déchargent des marchandises destinées à l’export et à l’import. Un peu plus de 1314 dockers sont mis à contribution pour des besoins exprimés par le Gpac.

#PortAutonome Lundi 22 mai 2017. Il est 15h30. Le soleil darde nerveusement ses derniers rayons sur Douala. Au port autonome qui a vécu un climat tendu du fait des revendications des dockers depuis le 11 mai 2017, les cœurs sont plutôt à l’ouvrage.

De gigantesques navires sont accostés le long du quai complètement occupé.

Sur le navire baptisé Atlantic Emblem se déroulent des mouvements de manutention. A l’aide des charriots, grues et autres herses mis en mouvement, d’importantes quantités de sacs de riz sont déchargées du bateau avant d’être rangées minutieusement dans les big bags de l’entreprise Marine magistrale (2M) et portées dans des camions garés pour le transport. Non loin de là, Riva Wind, un autre navire vient d’être déchargé de son contenu. Des sacs de malt et houblon destinés à approvisionner l’industrie

brassicole.

Des dockers, casques vissés sur le crâne, salopettes verdâtres drapés au corps et des bottes de couleur verte aux pieds pour certains, sont installés sur des camions et se chargent de les ranger à l’aide des grues. A côté d’eux, d’autres agents du port, vêtus de salopettes de couleur bleue, casques de couleur jaune, surveillent ces mouvements de manutention avec une discrétion non affichée.

D’autres transportent des sacs de riz sur lesquels on peut lire la mention «Paddy leaf». Au niveau du quai banane. Pas une âme qui y vive. Et pour cause les opérations d’embarquement de la banane se font à partir du mercredi.

En ce début de la semaine, normal que cet espace soit l’objet d’un calme plat, digne de cimetière. Un peu plus loin, le 3eme portique affiche toute sa splendeur en attendant sa mise en service. Des gens vont et viennent.

Des véhicules, sûrement appartenant aux usagers du Pad font des tours dans l’enceinte portuaire et faufilent entre les longues et interminables rangées de conteneurs soigneusement classés par la Douala international terminal, concessionnaire du terminal à conteneurs du port de Douala.

La vie semble avoir repris son cours normal.

Très loin des clichés des jours antérieurs où les activités au port autonome de Douala étaient paralysés par un mouvement d?humeur des dockers mécontents, pilotés par un certain Voundi Ebale, autoproclamé Pharaon ou encore porte-parole des grévistes.