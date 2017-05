Difficile collaboration entre Amnesty International et et le Cameroun :: CAMEROON Les relations entre l’Organisation non gouvernementale Amnesty International et le Cameroun ne sont pas des plus amicales. L’organisation a égrainé dans de multiples rapports les nombreuses exactions et autres infractions au droit international humanitaire commises par l’armée camerounaise dans la lutte contre la secte terroriste Boko Haram dans la région de l’Extrême-Nord.

#IssaTchiromaBakary Ce dernier accuse notamment le Cameroun d’arrestations arbitraires, de détentions au secret, d’actes de torture et de disparitions forcées. Dans son dernier rapport (2016-2017, Ndlr), Amnesty dénombre également des procès inéquitables, l’impunité dont jouissent les forces de sécurité engagées dans des opérations contre Boko Haram, des conditions carcérales «désastreuses», ainsi que le non-respect des droits des réfugiés et des migrants.

Ces entorses aux droits touchent divers domaines de vie. L’accès aux services sociaux de base, la sécurité alimentaire, l’instauration d’une peine de prison pour non-paiement de loyer, ainsi que le maintien de la peine de mort dans le cadre de la loi antiterroriste «extrêmement partiale», adoptée en décembre 2014. Le rapport s’attarde aussi sur les multiples restrictions aux libertés d’expression, d’association et de réunion pacifique, à la violente répression contre des manifestations organisées dans les régions anglophones à partir de fin octobre 2016.

Des informations que le gouvernement camerounais, au travers du ministre de la Communication, a réfutées jusqu’ici.

Revenez lire l'intégralité de cet article dans quelques instants