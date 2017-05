Cameroun, Révolution: Le Pr Jean Emmanuel Pondi donne une conférence en live sur sa page Facebook :: CAMEROON Enseignant d’Universités et actuellement Secrétaire général de l’Université de Yaoundé 1, celui-là qui avait fait la prouesse de faire fouler la terre camerounaise à l’épouse de Thomas Sankara, invité en Autriche pour intervenir à « l’AKADEMIE VIEN » voudrait faire partager une vision globale de la projection future de l’Afrique. Conscient des enjeux et promesses des politiques qui projettent un avenir dans lequel ils ne seront plus, le Pr Jean Emmanuel Pondi choisit cette approche large qu’est la diffusion en live sur sa page Facebook devant la force de pénétration importante des réseaux sociaux sur la jeunesse camerounaise.

#LakademieVien « L’AKADEMIE VIEN » qui l’invite ainsi le mardi 30 Mai 2017 a été créée en 1754 et est la plus ancienne académie diplomatique donc le repère de la diplomatie mondiale.

La conférence qui a pour thème « AFRICA AND CHALLENGE OF PANAFRICANISM IN THE 21st CENTURY » sera ainsi donnée le mardi 30 mai 2017 à 18h heure d’Autriche soit 17 h heure du Cameroun.