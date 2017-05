Cameroun: L’adoption internationale en droit positif camerounais :: CAMEROON Bonjour, j’aimerai s'il vous plait avoir des informions au sujet suivant: je suis un camerounais de XX ans en 2017 de père et de mère divorcés légalement et je voudrais être adopté par une étrangère de XX ans ans non mariée, pas d'enfants et stérile du point de vue médicale. Quels sont les conditions nécessaires pour cette adoption? Je vous remercie.

La réponse du cabinet

Votre cas est une adoption internationale. Il s’agit de l'adoption d'une personne d'un pays par une personne ou un couple d'un autre pays. Elle est régie par la convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants.

Cette forme d’adoption qui concerne un étranger et un enfant camerounais est suspendue au Cameroun depuis 2014 par les autorités camerounaises qui redoutent la traite des enfants. Les procédures d’adoption internationale sont suspendues en attendant la mise en place d’un dispositif procédural coordonné entre les différents ministères du Cameroun et de l’Extérieur concernés.

Aucun dossier ne peut être accepté et transmis aux autorités camerounaises par la Mission de l’Adoption Internationale, de même qu’il est formellement interdit d’engager des démarches individuelles directes au Cameroun pour l’adoption d’un enfant par un étranger.

