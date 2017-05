Cameroun, la lettre de la COMICODI à la DGSN: Demande d’ouverture d’une enquête sur la demande d’assistance de Mme ENYEGUE NKONO SUZANNE, victime d’injus Monsieur le Délégué Général, La Commission indépendante contre la corruption et la discrimination vous présente ses compliments, et se fait un devoir de solliciter votre diligente promptitude, aux fins d’une éventuelle enquête suite à la demande d’assistance dont nous joignons copie.

En effet dame Enyegue est soumise à un véritable calvaire dans lequel on retrouve plusieurs actes de faux par des individus qui lui causent un tort indescriptible. Nous avons déjà reçu cette maman plusieurs fois, et elle n'a pu recouvrer la liberté après avoir été embastillé injustement, que grâce à notre intervention déterminée. Une autre fois elle fut jetée en cellule à la brigade d'Emombo pendant plusieurs jours, et nous dûmes encore tout faire pour l'y extraire.

Dans l’attente, croyez, Monsieur le Délégué, à l’assurance de notre haute considération citoyenne./

Le Président de la Commission

SHANDA TONME

Médiateur universel

Copie : PM ; MINDCAF