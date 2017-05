Le président Pompidou condisciple de Senghor aurait-il été assassiné au Cameroun? :: CAMEROON En effet, c'est le 9 février 1971 que le Président Pompidou arrive au Cameroun en provenance de Paris pour une visite officielle. Il veut voir de ses yeux l'avancement des travaux de construction du transcameroun chemin de fer commencé par les allemands et qui doit relier Yaoundé au Nord Cameroun.

#PrésidentAhmadouAhidjo Ernest Ouandie a été exécuté le 15 janvier 1971 soit donc 24 jours après cette exécution, Pompidou est au Cameroun. Son avion arrive au Cameroun vers 14h et il est accueilli par le Président Ahmadou Ahidjo qui pour la circonstance a mis un ensemble costume bleu nuit. Après les mots d'usage, Pompidou qui n'a pas oublié ses racines paysanne fait une doléance au président Ahmadou Ahidjo, il souhaite prendre le train et voir l'état d'avancement des travaux du Transcameroun et surtout, oui surtout passer la nuit à la Résidence Présidentielle de Batshenga sur la rive droite de la Sanaga le fleuve mère du Cameroun dont Foccard lui a dit tant et tant de bien. Pris au dépourvu, le président Ahmadou Ahidjo ne peut que dire "oui, oui monsieur le président Senghor a aimé..."

le mercredi 10 février 1971, à 16h, à la nouvelle gare d'Elig Essono sur les terres d'Essono-Ela, le train s'ébranle ayant à son bord la délégation française, les autorités camerounaises, Jacques Foccard est du voyage, assis juste en face du président français tandis que Pompidou dans le sens de la marche du train coté fenêtre admire la nature et le président Ahmadou Ahidjo est à ses côtés.

Le président Pompidou passera la nuit à Batshenga comme souhaité, mais le matin il se plaindra d'avoir été piqué par un insecte au niveau du cou. On fera venir son médecin mais aussi deux autres médecins camerounais. (Je préfère taire les noms je ne veux pas que les gens viennent tirer sur moi pour rien alors que je ne fais qu'une note d'histoire).

Rien à faire, quand Pompidou quitte le Cameroun le 11 février, « une large bande couvre son cou » dira Moussa Yaya, un des ministres les plus influents du régime Ahmadou Ahidjo. Georges Pompidou rendra l’âme le 2 avril 1974 de suite d’une forme rare de leucémie assisté par son fils Alain qui est aussi son médecin. Il n’a plus jamais reçu le président Ahmadou Ahidjo.

Pompidou a-t-il donc été empoisonné à Betchenga au Cameroun le 10 février 1971 ?

Nous avons tenu à visiter les archives présidentielles mais aussi les notes du docteur Alain Pompidou. Alain est un éminent scientifique qui a enseigné l’histologie, l’embryologie et la cytogénétique à la faculté de médecine à Paris durant 30 ans. J’ai aussi rencontré Yannick Pompidou le fils d’Alain pour en savoir un peu plus. « Les premiers signes du cancer de mon père sont apparus peu après le début de son mandat, qui le voit succéder au général de Gaulle en juin 1969. Je peux donc situer le début de sa maladie en novembre 1969. Il ressent des lourdeurs dans les jambes et parfois une grande fatigue. Le diagnostic n'est posé que plus tard, en 1972, et il est sombre : la maladie de Waldenström dont il est atteint, une forme rare de leucémie, le condamne. » Si le diagnostic n’est posé qu’en 1972, certains au Cameroun, font prospérer la thèse de l’empoisonnement qui aurait eu lieu le 10 février 1971 à Batchenga sur les rives de la Sanaga. Et pourquoi le Cameroun aurait-il donc voulu assassiner le président Georges Pompidou?

A cause de l’exécution de Ernest Ouandié ! En effet, pour Moussa Yaya dont les propos sont rapportés par Bernard Ouandié, Foccard « est arrivé au Cameroun par avion entre le 11 et le 12 janvier 1971 afin de réclamer à Ahmadou Ahidjo l’exécution de Ernest Ouandié. » « Le président Pompidou va entamer prochainement son tout premier voyage en Afrique et le Cameroun est l’une des étapes. Il faut que cette affaire soit réglée avant l’arrivée du Président Pompidou, qui est imminente. Je pars à Libreville attendre », ces propos seraient de Foccard au Président Ahmadou Ahidjo. Pour Moussa Yaya, le président Ahmadou Ahidjo n’aurait jamais voulu exécuter Ernest Ouandié, c’est Foccard qui serait venu lui mettre la pression. Ce propos est cependant démenti par Germaine Ahidjo dans un entretien qu’elle accorde à Alain Foka. Pour la veuve de l’ancien président, Ahidjo lui a confié : « Je vais exécuter Ouandié, il est intelligent, il a massacré les camerounais et il est très fier. Contrairement à Dongmo, il n’a pas demandé de grâce présidentielle, je vais le faire exécuter. »

Soyons clair et concis, le Président Pompidou est décédé le 2 avril 1974 entouré par son fils, ses petits-enfants et son épouse Claude. Il souffrait de la maladie de Waldenström, forme rare et sévère de leucémie. Ce mal on l’a découvert dès 1969 bien avant donc sa visite au Cameroun. Peut-être un jour trouverons nous un rapport entre l’exécution du nationaliste Ernest Ouandié et la visite du président Georges Pompidou au Cameroun ? Pour l’instant il n’a pas été empoisonné à Batchenga au Cameroun.